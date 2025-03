Noham Abdellaoui, jeune défenseur central franco-algérien né en 2004, s'apprête à vivre une nouvelle aventure dans sa carrière. Formé dès son plus jeune âge à l'ASSE, il n'avait pas été conservé à l'issue de ses trois années de formation au sein du centre des Verts. Ce robuste défenseur n'a cependant pas tardé à rebondir, trouvant des opportunités en Italie, d'abord à Lecce puis au Genoa, où il a poursuivi sa progression.

Après cette expérience italienne, le jeune international algérien chez les équipes de jeunes a choisi de s'engager avec une franchise de Major League Soccer (MLS), Orlando City. Ce choix marque une étape importante dans son parcours, lui offrant un nouveau cadre de développement dans un championnat en pleine expansion. Dans un premier temps, Abdellaoui devrait évoluer avec l'équipe réserve du club floridien, où il pourra s’adapter au football nord-américain et continuer à affiner son jeu.

Le rêve américain pour un ex de l'ASSE !

Son contrat avec Orlando City s’étend sur une durée d’un an, avec une saison supplémentaire en option. Cette formule lui permettra de prouver sa valeur et de gagner progressivement une place dans l’effectif professionnel du club. Son profil de défenseur athlétique et rigoureux pourrait rapidement séduire le staff technique et lui offrir une opportunité d’évoluer à plus haut niveau dans un avenir proche.

Pour Abdellaoui, cette signature en MLS est une occasion en or de lancer sa carrière après un parcours marqué par des défis. Son expérience en Italie lui a permis d'acquérir des bases solides, et son passage aux États-Unis pourrait être le tremplin idéal pour attirer l’attention des recruteurs et, pourquoi pas, intégrer un jour l’équipe première d’Orlando City. À long terme, il pourrait également espérer une convocation avec l’équipe nationale d’Algérie à un niveau supérieur.

Avec un mental fort et une capacité d’adaptation prouvée, Noham Abdellaoui a toutes les cartes en main pour réussir cette nouvelle aventure. Son parcours atypique témoigne de sa résilience et de sa volonté de s’imposer dans le monde du football professionnel. Reste maintenant à voir comment il évoluera sous les couleurs d’Orlando City dans les mois à venir.