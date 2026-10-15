Meïvyn Agesilas va connaître un nouveau chapitre dans sa jeune carrière. Après son départ de l’ASSE, le joueur formé dans le Forez devait rapidement trouver un nouveau point de chute. Une piste en Ligue 2 avait notamment émergé ces dernières semaines.

Le jeune attaquant stéphanois avait été annoncé proche de la ligue 2 pour rebondir. En effet, des discussions étaient engagées avec Laval. Une destination qui aurait permis à Agesilas (portrait ici) de poursuivre sa progression à l’échelon supérieur. Mais les discussions n’ont finalement pas abouti et le joueur a dû revoir ses plans.

Après plusieurs années passées sous les couleurs de l’ASSE, Meïvyn Agesilas doit désormais lancer une nouvelle étape de sa carrière. Le joueur, qui avait encore besoin de temps de jeu et de régularité pour poursuivre sa progression, va finalement relever un nouveau défi.

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Meïvyn Agesilas rejoint Thonon Évian GG

C’est finalement en Haute-Savoie que Meïvyn Agesilas va poursuivre son parcours. Le joueur rejoint Thonon Évian Grand Genève, pensionnaire de National 2.

Une nouvelle aventure qui doit lui permettre de retrouver un rôle important et surtout d’enchaîner les rencontres. Après son passage à Saint-Étienne, Agesilas va donc découvrir un nouvel environnement et un nouveau projet sportif.

Le National 2 représente également un championnat que le joueur connaît déjà. Son expérience avec la réserve stéphanoise lui permet d’avoir quelques repères à ce niveau. Il devra désormais mettre cette expérience au service de sa nouvelle équipe.

Pour le jeune joueur, l’objectif sera clair : retrouver de la continuité et poursuivre sa progression après une période plus incertaine.

Un club au passé récent en Ligue 1

Le choix de Thonon Évian Grand Genève n’est pas sans rappeler une période marquante du football haut-savoyard. Le club est lié à l’histoire de l’Évian Thonon Gaillard, qui avait atteint la Ligue 1 au début des années 2010.

À cette époque, le club avait notamment été dirigé par Pascal Dupraz. L’équipe avait réussi à s’installer dans l’élite française pendant plusieurs saisons, avec notamment une finale de Coupe de France disputée en 2013.

Le contexte est aujourd’hui bien différent. Thonon Évian évolue en National 2 et cherche à construire son propre projet pour retrouver progressivement les échelons supérieurs.

Pour Agesilas, ce nouveau cadre peut donc représenter une opportunité intéressante. Après un départ de l’ASSE et une arrivée en Ligue 2 qui ne s’est finalement pas concrétisée, l’ancien Vert va devoir repartir au travail.

Son nouveau défi se trouve donc en Haute-Savoie. Meïvyn Agesilas va désormais tenter de profiter de ce nouveau projet pour donner un nouvel élan à sa carrière et, surtout, relancer sa progression.