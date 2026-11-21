À quelques semaines du mercato hivernal, les situations de Chico Lamba et de Joshua Duffus interrogent. Dans notre émission hebdomadaire L’Avant-match, Sylvain et Romain ont évoqué les difficultés des deux joueurs et les moyens de les relancer. Avec une possibilité au centre du débat : retrouver du temps de jeu ailleurs.

L’émission devait préparer le déplacement à Reims. Elle a aussi ouvert une discussion sur deux joueurs dont les prestations ne correspondent pas aux attentes. Jeudi, dans L’Avant-match de Peuple-Vert, Sylvain a d’abord posé les termes du dossier Chico Lamba.

« C’est une vraie réflexion. Une réflexion qui n’est pas seulement dans mon article : c’est une réflexion qui existe au club. Aujourd’hui, Chico Lamba a été recruté il y a bientôt dix-huit mois pour plus de six millions d’euros. Il était prévu comme le défenseur central du projet. L’histoire a commencé à s’écrire comme ça, mais elle est finalement devenue un peu plus difficile. »

Chico Lamba : « Aujourd’hui, c’est le choix numéro quatre »

Pour Sylvain, la première difficulté est celle de la place disponible dans la rotation : « Il y a une vraie question autour de Chico Lamba : comment le faire redémarrer ? Le temps de jeu qu’il va avoir à l’ASSE, aujourd’hui, c’est factuel, va être limité. C’est le choix numéro quatre. »

« On voit qu’Ian Cathro préfère même titulariser Kévin Pedro dans l’axe plutôt que de l’aligner, même si Pedro est formé comme joueur d’axe, soyons honnêtes. »

Romain partage ce constat, sans condamner le potentiel du Portugais : « Aujourd’hui, quand tu vois que Kévin Pedro s’impose également dans l’axe, Chico Lamba n’est même plus numéro trois dans la hiérarchie. Et j’ai l’impression qu’il joue comme un mec qui a trente-cinq ans. »

« Il faut rappeler qu’il a vingt-trois ans. Quand il est arrivé, il avait quand même plein de qualités. Je ne le mets pas à la cave. »

« Il a besoin de reprendre confiance en son corps »

Au-delà de la concurrence, Sylvain avance une lecture personnelle des difficultés du défenseur : « Je pense qu’il a besoin de reprendre confiance en son corps et en ses capacités physiques. Je pense vraiment qu’il joue avec le frein à main, par peur que ça pète à nouveau, du fait des nombreuses rechutes qu’il a vécues ces derniers mois. »

« Il doit enchaîner du temps de jeu, enchaîner des minutes pour se rassurer et retrouver la plénitude de son potentiel. »

Romain envisage ainsi l’intérêt d’une parenthèse ailleurs : « S’aérer l’esprit, peut-être retourner au Portugal pendant quelques mois, reprendre confiance, reprendre du temps de jeu, se remplir… Je pense que ça pourrait ne pas lui faire de mal. »

« Il y a aussi une réflexion concernant Joshua Duffus »

Le défenseur n’est pas le seul joueur évoqué. Sylvain a également abordé le cas de l’attaquant : « Il y a aussi une réflexion concernant Joshua Duffus, qui n’a pas le niveau et les prestations espérés. »

Selon lui, la concurrence pèse sur sa confiance : « Aujourd’hui, il est déçu parce qu’il se rend bien compte que les deux titulaires sont affichés : Ballo et Cardona. Il y a aussi un manque de confiance, une perte de vitesse de Joshua Duffus. »

Pour Romain, les deux dossiers présentent un point commun : « L’un comme l’autre, c’est aussi dans la tête, mais pas seulement. Il y a aussi les jambes : je pense qu’ils ont besoin de prendre du rythme. »

« C’est pareil pour Duffus. Je pense que ça pourrait ne pas leur faire de mal et, à l’inverse, les remplacer par des mecs qui ont la dalle. »

Le mercato n’a pas commencé, mais la question est posée : comment permettre à ces joueurs de retrouver une dynamique sans affaiblir les solutions de Cathro ?