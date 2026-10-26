Les Verts vont devoir trancher pour le poste de latéral gauche. Ben Old (ASSE) montre certaines limites, mais la direction doit-elle recruter dès janvier ou attendre l’été prochain ? Avec 25 points sur 30, le club stéphanois dispose d’une marge suffisante pour réfléchir sans précipitation.

L’ASSE continue d’avancer à un rythme impressionnant en Ligue 2. Les Verts viennent de décrocher leur huitième victoire en dix journées et comptent désormais 25 points sur 30 possibles. Un bilan qui place forcément le club dans les temps de passage espérés pour retrouver rapidement la Ligue 1.

Pourtant, tout n’a pas été parfait face au FC Nantes (1-0). L’équipe d’Ian Cathro a longtemps buté sur un bloc nantais très compact. Le jeu stéphanois s’est montré stérile, parfois même inoffensif. Une rencontre qui a également mis en lumière une faiblesse déjà identifiée dans l’effectif : le poste de latéral gauche.

Mercato ASSE : Ben Old montre ses limites

Repositionné au poste de latéral gauche, Ben Old est devenu une solution régulière dans le onze stéphanois. Le Néo-Zélandais a participé à la très bonne dynamique défensive des dernières semaines, avec trois clean sheets consécutifs pour les Verts.

Mais sa prestation contre Nantes a davantage interrogé. En difficulté dans son couloir, Ben Old n’a pas réussi à apporter suffisamment de solutions offensives. Face à un bloc bas, son apport a longtemps été limité. Ian Cathro a finalement décidé de le remplacer à la 64e minute.

Cette sortie précoce n’est évidemment pas suffisante pour tirer des conclusions définitives sur le joueur. Elle rappelle néanmoins une réalité : Ben Old n’est pas un latéral gauche de formation et l’ASSE ne dispose pas, actuellement, d’une véritable concurrence à ce poste.

Maxime Bernauer peut dépanner. Le jeune Nathan Kasia représente également une option. Mais aucune de ces solutions ne constitue réellement un spécialiste du poste susceptible de pousser Ben Old dans ses retranchements.

Le problème n’est donc pas nouveau. Il était d’ailleurs déjà identifié durant le mercato estival, avec une réflexion menée autour de ce secteur de jeu.

Mercato hivernal ou patience pour les Verts ?

C’est précisément là que se situe le dilemme des dirigeants stéphanois. Faut-il profiter du mercato hivernal pour recruter un latéral gauche supplémentaire ? Ou conserver l’effectif actuel et attendre l’été prochain ?

Le marché de janvier offre rarement les meilleures opportunités. Les joueurs disponibles sont souvent moins nombreux. Les clubs vendeurs peuvent également se montrer particulièrement gourmands. Pour l’ASSE, l’objectif serait donc de trouver un joueur capable d’apporter une véritable plus-value sans déséquilibrer un groupe qui fonctionne.

La situation sportive pourrait également inciter les dirigeants à patienter. Avec 25 points après dix journées, les Verts disposent déjà d’un matelas confortable. Leur dynamique leur permet d’envisager la suite avec sérénité.

Et plus l’ASSE avancera dans la saison avec une place solide en haut du classement, plus la question du recrutement est susceptible de changer de dimension.

Attendre l’été permettrait potentiellement au club de recruter un joueur d’un standing supérieur. Une remontée en Ligue 1 offrirait aussi davantage d’arguments pour attirer un latéral gauche confirmé.

À l’inverse, prendre le risque de ne rien faire en janvier signifie accepter que Ben Old reste la principale solution jusqu’au bout de la saison. Les prestations contre des blocs très regroupés pourraient alors devenir un véritable indicateur.

C’est tout l’enjeu de ce dossier. L’ASSE n’a pas nécessairement besoin de recruter dans l’urgence. Mais elle doit savoir si Ben Old est capable d’occuper ce poste sur la durée et dans les matchs à fort enjeu.

Les prochaines semaines pourraient donc peser lourd dans la décision. Si les Verts continuent d’empiler les victoires et maintiennent leur avance au classement, la direction pourrait choisir de faire confiance à Ben Old jusqu’à la fin de la saison. En revanche, si les limites du couloir gauche se répètent ou qu’une blessure intervient, le mercato hivernal pourrait rapidement redevenir une priorité.