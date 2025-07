À l’aube d’une saison cruciale en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’active déjà en coulisses pour bâtir une équipe compétitive. Le mercato est lancé, et plusieurs mouvements sont à prévoir. Le club aurait coché le nom du latéral géorgien, Giorgi Gocholeishvili.

La relégation à peine digérée, l’AS Saint-Étienne prépare déjà son rebond. Le club ligérien, déterminé à retrouver l’élite dès la saison prochaine, a enclenché ses premières opérations. L’option d’achat d’Irvin Cardona a été levée dès le 2 juin. C'est ensuite Maxime Bernauer qui a suivi.. Mahmoud Jaber a également rejoint les Verts dès l’ouverture du marché.

Chico Lamba est également venu renforcer la charnière centrale Verte. Le club du Forez a dépensé une somme importante pour ce jeune espoirs portugais, révélation de l’Euro Espoirs 2025. L'option d'achat de Pierre Ekwah a aussi été levée. Le club travaille discrètement pour signer des nouvelles recrues. Le board stéphanois souhaite que les rumeurs s’ébruitent le moins possible, à l’image du transfert de Lamba. L’arrivée du portugais a fuitée une fois sa visite médicale effectuée. Le prochain se nomme, Joshua Duffus. L’anglais a d’ores et déjà été aperçu avec les tenues du club et l’officialisation ne devrait plus tarder.

En parallèle, certains talents pourraient bien faire leurs valises. Davitashvili et Lucas Stassin suscitent des convoitises. Dans la perspective de la Coupe du Monde 2026, évoluer en Ligue 2 pourrait nuire à leur exposition. Les prochains jours seront décisifs, mais Eirik Horneland a indiqué lors du jour de la reprise qu'il comptait bien sur Stassin. Le club stéphanois adopte également cette position. Le géorgien et le belge seront Verts en 2025-2026. 2 dossiers qui pourraient bien animer le mercato stéphanois jusqu’à septembre…

Selon le média Geo Team, l’ASSE aurait formulé une offre de 3 millions d’euros pour Giorgi Gocholeishvili. Son club du Shakhtar Donetsk attendrait 10 millions et aurait refusé l’offre des Verts pour le latéral géorgien.

Ce n’est évidemment pas le seul profil ciblé par l’ASSE à ce poste. Paul Joly plait au board et est suivi de près, tout comme Tony Strata.

Son profil :

Giorgi Gocholeishvili

14 février 2001

Shakhtar Donesk

Arrière droit

178 cm

2.5 millions selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en 2027

14 sélections avec la Géorgie

153 matchs professionnels (10 buts et 19 passes décisives)

- 88 Saburtalo (D1 Georgienne)

- 33 matchs Copenhague

- 37 matchs Shakhtar Donesk

