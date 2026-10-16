Le parcours de Nabil Ouennas a débuté dans les cages, comme une évidence. Son grand-père Mohamed, ancien international algérien, puis son père Merouane ont eux aussi occupé le poste de gardien. Le jeune portier a ensuite effectué ses premiers pas dans le football à Albertville avant de rejoindre le FC Annecy.

En 2017, son parcours prend une nouvelle dimension. Nabil Ouennas rejoint alors l’AS Saint-Étienne et intègre le centre de formation des Verts. Il gravit progressivement les échelons et évolue avec les différentes catégories stéphanoises. En 2021-2022, il connaît notamment les bancs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec le groupe professionnel. L’ASSE l’avait alors présenté comme l’un de ses jeunes gardiens prometteurs.

Son passage dans le Forez lui permet également de découvrir les sélections de jeunes de l’Algérie. En 2021, il se montre notamment décisif lors de la Coupe Arabe U20 en stoppant deux tirs au but face au Maroc.

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Nabil Ouennas veut se relancer à l’ES Tarentaise

Après son passage à l’ASSE, Nabil Ouennas poursuit sa carrière au Qatar, sous les couleurs d’Al-Sailiya. Une expérience qui lui permet de découvrir un nouvel environnement et de poursuivre sa progression loin de la France.

Après cinq saisons loin de la Savoie, le gardien a toutefois décidé de revenir en Europe. Il s’est engagé avec l’ES Tarentaise, pensionnaire de Régional 2 selon les informations du Dauphiné Libéré. Un choix mûrement réfléchi pour celui qui veut désormais retrouver de la stabilité et du temps de jeu.

Le portier de 23 ans entend surtout mettre son expérience au service de sa nouvelle équipe. Il a ainsi participé à la préparation avec l’ES Tarentaise durant le mois d’août avant de rejoindre officiellement le groupe. Il était également présent au bord du terrain lors du match de Coupe de France disputé par ses nouveaux coéquipiers face à Plastics Vallée.

Le projet savoyard doit lui permettre de reprendre le fil d’une carrière qui l’avait conduit jusqu’aux portes du monde professionnel. Nabil Ouennas arrive avec l’envie de retrouver son meilleur niveau, mais aussi d’accompagner une équipe qu’il considère comme ambitieuse.

Son profil et son vécu constituent forcément un atout pour l’ES Tarentaise. Formé dans une structure comme celle de l’ASSE, passé par le football professionnel et international avec les sélections de jeunes algériennes, le gardien possède une expérience peu commune à ce niveau.