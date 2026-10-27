Igor Miladinovic a retrouvé son pays natal. Prêté par l’ASSE cette saison, le milieu offensif serbe se sent bien dans son nouveau club et retrouve du temps de jeu après deux saisons très difficiles dans le Forez.

Igor Miladinovic ne cache plus ses intentions. Arrivé cet été au Partizan Belgrade en provenance de l’AS Saint-Étienne, le milieu offensif de 23 ans souhaite prolonger son séjour en Serbie. Le joueur, toujours lié aux Verts, se verrait bien poursuivre sa carrière dans le club de la capitale.

Dans des propos rapportés par le média serbe Sportska Centrala, Miladinovic a clairement affiché son envie de rester. « J’aimerais rester à Belgrade pour la saison prochaine également, car je me sens bien au Partizan et je suis heureux de faire partie de ce club », a-t-il déclaré. Il souhaite également continuer à progresser et aider son équipe à obtenir de meilleurs résultats.

Une sortie qui intervient alors que son prêt à l’ASSE comprend une option d’achat. Le Serbe garde donc la possibilité de poursuivre l’aventure à Belgrade si les conditions prévues entre les deux clubs sont réunies.

Igor Miladinovic veut rester au Partizan

Depuis son arrivée au Partizan, Igor Miladinovic connaît toutefois une première expérience contrastée. L’ancien joueur de Cukaricki a disputé plusieurs rencontres avec le club serbe, sans parvenir à s’imposer comme un élément statistiquement incontournable.

Les données disponibles recensent notamment sept apparitions en championnat cette saison, pour un but et une passe décisive.

Son passage au Partizan a également été marqué par l’élimination européenne face à Getafe. Le club serbe a remporté le match retour 2-1, mais cette victoire n’a pas suffi après le revers concédé à l’aller. Miladinovic avait participé aux deux rencontres.

Le contexte collectif n’est pas beaucoup plus favorable. Le Partizan traverse une période compliquée en championnat et peine à suivre le rythme imposé par l’Étoile Rouge de Belgrade. Miladinovic évolue donc dans une équipe qui doit rapidement redresser la barre.

L’ASSE garde un œil sur Igor Miladinovic

Pour Saint-Étienne, la situation mérite forcément d’être suivie. Igor Miladinovic appartient toujours au club stéphanois et son prêt au Partizan doit permettre de déterminer la suite de son aventure.

Le milieu offensif avait déjà connu une expérience compliquée dans le Forez. Arrivé de Cukaricki en 2024, il n’a jamais réellement réussi à s’installer durablement dans le onze stéphanois. Son départ au Partizan devait lui offrir davantage de temps de jeu et l’occasion de relancer sa carrière.

Cette saison, il dispose désormais d’un environnement qu’il connaît bien. Son retour en Serbie lui permet aussi de retrouver un championnat familier. Le joueur semble en tout cas apprécier son quotidien à Belgrade.

Reste maintenant à savoir si cette volonté se traduira par une opération définitive.