Rongé par des blessures à répétition depuis son arrivée l’hiver dernier, Marten-Chris Paalberg a disputé ses 45 premières minutes avec l’ASSE face au FC Sion (5-1). L’Estonien de 18 ans s’est illustré en offrant une passe décisive à Jakob Breum.

C’était l’une des attractions du match amical disputé vendredi par l’AS Saint-Étienne contre les Suisses du FC Sion. Resté dans l’ombre depuis son transfert en février dernier, le jeune attaquant estonien Marten-Chris Paalberg a enfin foulé une pelouse sous la tunique verte. Titulaire, l’une de ses frappes a permis le but de Jakob Breum.

Des mois de galère après des débuts précoces pour Paalberg

Arrivé avec l’étiquette d’un grand espoir du football, il avait inscrit 15 buts dans l’élite estonienne et fêté ses premières sélections en A à seulement 17 ans. Le natif de Pärnu a vécu des premiers mois très compliqués dans le Forez. Handicapé par des pépins physiques à répétition, Paalberg n’avait pas pu disputer la moindre minute officielle jusqu’à la fin de la saison dernière.

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Une situation délicate qui demandait une grande prudence de la part du staff stéphanois. Il y a trois semaines, Ian Cathro appelait encore à la patience : « Pour Marten Paalberg, il s’entraîne après une blessure particulière à gérer. On doit faire preuve d’intelligence dans sa gestion, on aura bientôt l’occasion de le revoir sur les terrains ! »

Un profil d’avenir pour l’attaque stéphanoise

Déjà doté d’un physique imposant pour son âge, Paalberg représente un profil de qui manquait à l’effectif. À son arrivée, Loïc Perrin soulignait son tempérament : « C’est un attaquant qui travaille pour le collectif, qui fait des courses défensives, des efforts. Il correspond à l’état d’esprit de notre club. »

Cette première période face à Sion valide le travail médical de ces derniers mois. S’il doit encore monter en puissance sur le plan athlétique, le jeune estonien offre une option supplémentaire à Ian Cathro sur le front de l’attaque pour la suite de la saison.