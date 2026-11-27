Maedine Makhloufi va retrouver son club formateur. Prêté au FC Villefranche Beaujolais par Dunkerque, le latéral gauche de 21 ans pourrait croiser la route de l’ASSE ce samedi en Coupe de France. Né à Saint-Étienne, il a passé près de treize ans dans le Forez. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube de son nouveau club, l’ancien Vert s’est confié sur ces retrouvailles forcément particulières.

Son histoire avec les Verts a commencé très tôt. Né dans le Forez, Maedine Makhloufi a rejoint l’ASSE en 2013. Il y a grandi, progressé et signé son premier contrat professionnel. Une aventure qui a pris fin en janvier dernier avec son départ à Dunkerque. Un parcours et un changement de club déjà évoqués par nos soins.

Treize années passées à l’ASSE

Le défenseur garde un bon souvenir de son expérience dans le Nord. C’est là qu’il a véritablement découvert le football professionnel et inscrit son premier but en Ligue 2. « Dunkerque, c’est le début de mon histoire professionnelle, on va dire, parce que c’est là où j’ai commencé vraiment à jouer dans les championnats professionnels. »

Désormais prêté à Villefranche jusqu’à la fin de la saison, le Stéphanois assure avoir rapidement trouvé ses marques : « Depuis mon arrivée, c’est top. J’ai bien été intégré. Le groupe, il est magnifique et j’espère faire de belles choses. »

« C’est pour ce match-là qu’on joue au football »

Le calendrier lui réserve déjà un rendez-vous particulier. L’ASSE accueillera justement Villefranche ce samedi 28 novembre à Geoffroy-Guichard, pour le huitième tour de la Coupe de France. Une affiche très importante pour lui. Le programme complet du 8e Tour de Coupe de France est est à retrouver ici.

Makhloufi connaît parfaitement le Chaudron. Il avait déjà eu l’occasion d’y revenir la saison dernière avec Dunkerque, en entrant en jeu lors de la rencontre de Coupe de France. Un souvenir qui l’a marqué. « C’est toujours magnifique. C’est pour ce match-là qu’on joue au football, déjà. Quand t’arrives là-bas, tu vois le public, tout ça, ça te donne envie d’être sur le terrain et de jouer, quoi. »

Lorsqu’on lui demande quel stade lui a procuré le plus de frissons, sa réponse ne laisse aucune place au doute : Geoffroy-Guichard. Même avec une tribune fermée lors de son dernier passage, l’ambiance l’avait impressionné. Une ferveur que les supporters stéphanois entretiennent chaque saison, comme l’illustre l’ambiance dans le Chaudron, encore incroyable cette année.

Un retour au Chaudron avec des ambitions

Cette fois, Makhloufi retrouvera plusieurs anciens coéquipiers de l’ASSE. Certains pourraient même être titulaires face à lui. Mais les retrouvailles ne lui feront pas oublier l’objectif de Villefranche. Créer la surprise dans le Forez.

Le latéral gauche se décrit comme un joueur à vocation offensive, capable également d’évoluer au milieu ou dans un rôle de piston. Il espère désormais montrer ses qualités sous ses nouvelles couleurs et participer à un éventuel exploit face à son club formateur.

Son message aux supporters est d’ailleurs celui-ci « On a besoin d’eux, parce que ça va être un match difficile et qu’on va tout faire pour aller gagner. »

Le Chaudron lui a laissé de grands souvenirs. Samedi, Maedine Makhloufi espère cette fois repartir de Geoffroy-Guichard avec une qualification pour Villefranche face à l’ASSE.