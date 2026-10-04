Victorieuse du FC Sion en amical (5-1), l’ASSE a surtout enregistré une très bonne nouvelle en coulisses. Ian Cathro a confirmé le retour imminent de Mahmoud Jaber. Il était éloigné des terrains après des mois d’enfer et une opération aux adducteurs…

C’est la fin d’un long calvaire pour le milieu de terrain stéphanois. Elément clé dans l’entrejeu avant ses pépins physiques en début d’année 2026, Mahmoud Jaber aperçoit enfin la lumière. D’après Le Progrès, le joueur de 26 ans est désormais espéré d’ici une dizaine de jours avec le collectif au centre sportif de l’Étrat. Il est cependant très probable qu’il manque ainsi la réception de Rodez programmée le 10 octobre.

Des mois compliqués pour Mahmoud Jaber

L’international israélien n’a pratiquement plus disputé un match à 100 % de ses capacités depuis le début de l’année 2026. Aligné en janvier face à Reims, il a ensuite contracté une tenace blessure aux adducteurs qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de deux mois.

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De retour en avril contre Dunkerque, Jaber avait ressenti de nouvelles douleurs lors de l’échauffement à Bastia. Le couperet était tombé quelques jours plus tard. Opération obligatoire et fin de saison prématurée. Un coup dur pour le joueur comme pour l’ASSE dans le sprint final de la saison passée.

Un retour très prudent géré par Ian Cathro

Pensant être débarrassé de ses pépins physiques cet été, Jaber avait refait une apparition début septembre. Entré 25 minutes lors du succès contre Montpellier (3-1), il avait malheureusement rechuté dans la foulée. Ian Cathro avait d’ailleurs préféré calmer le jeu avant les deux déplacement succesifs à Dunkerque et Metz, évoquant une indisponibilité de « quelques semaines ».

Cette trêve internationale semble enfin porter ses fruits. En récupérant son milieu de terrain pour la deuxième partie du mois d’octobre, le staff stéphanois va pouvoir densifier un secteur de jeu très sollicité. Si son intégration se fera très progressivement, revoir Jaber en tenue reste un signal particulièrement encourageant pour la suite de la saison.