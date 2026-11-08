Une semaine après leur succès face à Auxerre (2-0), les Stéphanoises retrouvaient la Seconde Ligue avec un déplacement important à Lille. Toujours invaincues, les joueuses de Yannick Chandioux abordaient cette huitième journée dans la peau du leader. Face à des Lilloises revanchardes, les Vertes ont longtemps été bousculées. Mais grâce à une Ithaisa Viñoly décisive et un but tardif d’Héloïse Mansuy, les Amazones sont parvenues à arracher la victoire (0-1) ! Un cinquième succès consécutif qui leur permet de conforter leur première place avec dix-sept points. Malgré les victoires du Mans et de Roubaix, l’ASSE conserve deux longueurs d’avance sur son dauphin.

Le LOSC abordait cette rencontre à la quatrième place, avec dix points en sept journées. Après une victoire inaugurale contre Auxerre (3-2), les Lilloises avaient enchaîné trois nuls face à Bourges, Nice et Grenoble. Elles avaient ensuite pris provisoirement la tête du championnat en s’imposant à Roubaix (0-1). Mais la dynamique s’est inversée. Accrochées par Thonon Évian (1-1), les joueuses de Mathieu Robail ont ensuite lourdement chuté au Mans (4-0). Une première défaite qui les a fait reculer à la quatrième place. Avec huit buts inscrits pour dix encaissés, le LOSC espérait réagir devant son public.

De leur côté, les Vertes traversaient une période faste. Après deux nuls contre Thonon Évian et Le Mans (1-1), les Stéphanoises avaient trouvé leur rythme. Victorieuses à Bourges (0-3), puis contre Metz (2-0), elles avaient confirmé leur montée en puissance. Les joueuses de Yannick Chandioux avaient ensuite arraché la victoire à Cannes (1-2), avant de dominer Auxerre (2-0). Une quatrième victoire consécutive, avec une prestation jugée comme la plus aboutie de la saison par Chandioux. Leaders avec quatorze points, les Amazones comptaient deux longueurs d’avance sur Le Mans et quatre sur Lille. Elles pouvaient notamment s’appuyer sur leur efficacité après la pause et la solidité d’Ithaisa Viñoly dans les cages. De sérieux atouts pour espérer prolonger leur invincibilité dans le Nord.

La composition de l’ASSE face au LOSC

XI de départ : Viñoly – Delcroix – Kack – Blanchard – Belhout-Achi – Mansuy – Bataillard – Chicha Douvier – Hlushchenko – Isgrig – Cambot (c)

Nous vous parlions cette semaine d’un match particulier pour les trois anciennes Lilloises de l’effectif. Yannick Chandioux a décidé de toutes les faire démarrer face à leurs anciennes coéquipières ce dimanche. Pas de surprise au niveau du dispositif, renouvellement du 4-2-3-1. Mais avec une volonté plus offensive cette semaine, Lorna Chicha Douvier remplace Rachel Corboz dans le rôle de meneuse de jeu. Dans les cages, sans surprise, c’est bien Ithaisa Viñoly qui est reconduite.

Les Lilloises bousculent les Vertes, Viñoly décisive ! Début de rencontre compliqué pour les Stéphanoises dans le Nord ! Les Lilloises se montrent rapidement dangereuses et se procurent une première occasion. Lancée en profondeur, Coralie Monguillon se présente face à Ithaisa Viñoly. Mais la gardienne espagnole remporte son duel et préserve les cages stéphanoises (9e) ! Les Vertes tentent de réagir et cherchent à exploiter les espaces laissés par leurs adversaires. Mais Lisa Nicot réalise un excellent retour pour stopper une contre-attaque stéphanoise (22e). Dans la foulée, Inna Hlushchenko obtient une faute qui entraîne l’avertissement de Jana Janecka (23e). Toutefois, le LOSC reste particulièrement menaçant en transition. Après une contre-attaque rapide, Coumba Gaucher décale Wissem Bouzid sur le côté droit. Sa frappe est déviée en corner, alors que les Lilloises étaient proches d’ouvrir le score (25e). Les joueuses de Mathieu Robail poursuivent leurs offensives et mettent la défense stéphanoise sous pression. À cinq minutes de la pause, Chloé Neller trouve même le poteau d’Ithaisa Viñoly (40e) ! Les Vertes échappent à l’ouverture du score, mais réagissent quelques instants plus tard. Sarah Cambot tente une reprise de volée qui vient frôler le montant adverse (43e) ! Une belle opportunité pour les Amazones, jusque-là bousculées par leurs adversaires. Mais les dernières minutes restent à l’avantage du LOSC. Coralie Monguillon récupère un ballon très haut et parvient à éliminer Viñoly. Heureusement pour les Stéphanoises, sa tentative est contrée avant de franchir la ligne (44e) ! Les deux formations regagnent finalement les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Une première période engagée, mais globalement dominée par les Lilloises, qui se sont procuré les occasions les plus franches. Les Vertes devront montrer un autre visage après la pause pour espérer prolonger leur série de victoires.

Les Vertes souffrent, mais Mansuy finit par faire craquer Lille ! C’est reparti dans le Nord ! Yannick Chandioux procède à un premier changement dès la pause. Louna Belhout-Achi cède sa place à Roxane Couasnon dans le couloir défensif (46e). Les Stéphanoises reviennent avec de meilleures intentions et se montrent davantage entreprenantes. Toutefois, les Lilloises conservent une légère domination. Chandioux décide alors d’apporter du sang neuf à son attaque. Lorna Chicha Douvier est remplacée par Jana Žufánková (55e). Mais le LOSC reste menaçant ! Sur un centre de Jana Janecka, Ithaisa Viñoly se retrouve en difficulté. Un cafouillage s’ensuit dans la surface, et les Vertes passent tout près de marquer contre leur camp (61e) ! Les Nordistes continuent de pousser. Chloé Neller tente sa chance à 25 mètres, sans trouver le cadre (71e). Trois minutes plus tard, Coralie Monguillon se heurte à une parade exceptionnelle de Viñoly (74e) ! Déjà décisive en première période, l’Espagnole maintient une nouvelle fois les siennes dans la rencontre. Dans la foulée, Chandioux effectue un double changement. Dona Scannapieco remplace Inna Hlushchenko, tandis que Pauline Sierra prend la place de Céleste Delcroix (75e). Deux entrées pour apporter de la fraîcheur à des Stéphanoises toujours bousculées. Mais contre le cours du jeu, les Vertes finissent par trouver la faille ! Sur un coup de pied arrêté, Héloïse Mansuy surgit et pousse le ballon au fond des filets (0-1, 80e) ! Une ouverture du score inattendue qui libère les Amazones. Longtemps dominées, les joueuses de Yannick Chandioux prennent l’avantage à dix minutes du terme ! La tension monte considérablement dans les dernières minutes ! Sur le banc lillois, Mathieu Robail écope d’abord d’un carton jaune (83e), avant d’être expulsé (89e) ! La fin de rencontre devient particulièrement électrique. Coralie Monguillon reçoit également un carton rouge dans le temps additionnel (90e+2), tandis que les avertissements se multiplient. Malgré cette fin de match agitée, les Stéphanoises tiennent bon et conservent leur avantage jusqu’au coup de sifflet final (0-1) ! Longtemps bousculées, les Vertes peuvent remercier Ithaisa Viñoly, impériale dans ses cages, et Héloïse Mansuy, buteuse décisive. Une cinquième victoire consécutive en championnat qui permet aux Amazones de prolonger leur invincibilité et de conforter leur première place avec dix-sept points. Un succès précieux dans la course à la remontée en Première Ligue !

Nice, prochain rendez-vous des Vertes !

Après ce succès arraché à Lille (0-1), les Stéphanoises retrouveront rapidement leur public. Samedi 14 novembre à 15h, elles recevront l’OGC Nice au stade Salif-Keita, pour la neuvième journée de Seconde Ligue. Les Niçoises traversent une période particulièrement compliquée. Déjà battues par Roubaix-Wervicq (0-4), puis Thonon Évian (3-1), elles ont subi un nouveau revers face au Mans (0-2). Avec seulement cinq points en huit rencontres, les Azuréennes restent engluées dans le bas du classement.

De leur côté, les Vertes réalisent une excellente opération dans la course à la montée. Malgré les victoires de leurs poursuivants, elles conservent seules leur fauteuil de leader avec dix-sept points en sept rencontres. Le Mans reste deuxième avec quinze points après son succès à Nice (0-2). Roubaix complète le podium avec quatorze unités, après sa victoire contre Bourges (3-0). Toujours invaincues, les Amazones signent ainsi une cinquième victoire consécutive en championnat. Un succès précieux qui leur permet de conserver deux longueurs d’avance sur Le Mans et trois sur Roubaix. Face à Nice, les joueuses de Yannick Chandioux auront l’occasion de prolonger leur belle série et de conforter leur première place.