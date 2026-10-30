Après un nouveau succès de l’ASSE face au FC Nantes lors de la 10ᵉ journée, la Ligue 2 reprenait ses droits ce vendredi 30 octobre à 20h avec un multiplex disputé pour lancer un onzième week-end de compétition.

En bas de classement, Grenoble (16ᵉ, 8 pts) jouait gros sur sa pelouse face à Dijon (9ᵉ, 12 pts), tout comme Laval (18ᵉ, 6 pts), dos au mur dans son antre face à Boulogne-sur-Mer (13ᵉ, 10 pts) qui voulait bonifier son nul face à Reims.

Metz et Nantes à la relance en Ligue 2

En Moselle, le FC Metz (8ᵉ, 14 pts) affrontait le Pau FC (5ᵉ, 17 pts) dans un duel direct du haut de tableau, tandis qu’à la Beaujoire, le FC Nantes (15ᵉ, 8 pts) cherchait à se relancer face à Clermont (17ᵉ, 7 pts), toujours en quête d’un premier succès. Dans le même temps, Rodez (14ᵉ, 10 pts) voulait confirmer sa victoire à Dijon, à Paul-Lignon contre Dunkerque (10ᵉ, 12 pts).

Résumé des rencontres

Rodez – Dunkerque : 1-0

Nantes – Clermont : 1-1

Grenoble – Dijon : 1-3

Metz – Pau : 1-3

Laval – Boulogne : 1-0

A noter que lors du succès palois, Cheikh Fall, ancien joueur de Saint-Etienne a inscrit un doublé. Après ses résultats, l’ASSE reste toujours leader du championnat devançant Montpellier et le Pau FC.