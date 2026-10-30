Après un nouveau succès de l’ASSE face au FC Nantes lors de la 10ᵉ journée, la Ligue 2 reprenait ses droits ce vendredi 30 octobre à 20h avec un multiplex disputé pour lancer un onzième week-end de compétition.
En bas de classement, Grenoble (16ᵉ, 8 pts) jouait gros sur sa pelouse face à Dijon (9ᵉ, 12 pts), tout comme Laval (18ᵉ, 6 pts), dos au mur dans son antre face à Boulogne-sur-Mer (13ᵉ, 10 pts) qui voulait bonifier son nul face à Reims.
Metz et Nantes à la relance en Ligue 2
En Moselle, le FC Metz (8ᵉ, 14 pts) affrontait le Pau FC (5ᵉ, 17 pts) dans un duel direct du haut de tableau, tandis qu’à la Beaujoire, le FC Nantes (15ᵉ, 8 pts) cherchait à se relancer face à Clermont (17ᵉ, 7 pts), toujours en quête d’un premier succès. Dans le même temps, Rodez (14ᵉ, 10 pts) voulait confirmer sa victoire à Dijon, à Paul-Lignon contre Dunkerque (10ᵉ, 12 pts).
Résumé des rencontres
- Rodez – Dunkerque : 1-0
- Nantes – Clermont : 1-1
- Grenoble – Dijon : 1-3
- Metz – Pau : 1-3
- Laval – Boulogne : 1-0
A noter que lors du succès palois, Cheikh Fall, ancien joueur de Saint-Etienne a inscrit un doublé. Après ses résultats, l’ASSE reste toujours leader du championnat devançant Montpellier et le Pau FC.
|Place
|Club
|J
|V
|N
|D
|Diff
|Pts
|1
|Saint-Étienne
|10
|8
|1
|1
|+15
|25
|2
|Montpellier
|10
|6
|3
|1
|+7
|21
|3
|Pau
|11
|6
|2
|3
|+5
|20
|4
|Nancy
|10
|6
|1
|3
|+4
|19
|5
|Reims
|10
|4
|6
|0
|+8
|18
|6
|Red Star
|10
|5
|2
|3
|+1
|17
|7
|Annecy
|10
|5
|1
|4
|+2
|16
|8
|Dijon
|11
|4
|3
|4
|+1
|15
|9
|Metz
|11
|3
|5
|3
|0
|14
|10
|Rodez
|11
|4
|1
|6
|-5
|13
|11
|Dunkerque
|11
|3
|3
|5
|-3
|12
|12
|Guingamp (EAG)
|10
|3
|2
|5
|-2
|11
|13
|Sochaux
|10
|2
|5
|3
|-4
|11
|14
|Boulogne-sur-Mer
|11
|1
|7
|3
|-1
|10
|15
|FC Nantes
|11
|2
|3
|6
|-6
|9
|16
|Laval
|11
|2
|3
|6
|-7
|9
|17
|Clermont
|11
|0
|8
|3
|-5
|8
|18
|Grenoble
|11
|2
|2
|7
|-9
|8