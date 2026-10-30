Après un nouveau succès de l’ASSE face au FC Nantes lors de la 10ᵉ journée, la Ligue 2 reprenait ses droits ce vendredi 30 octobre à 20h avec un multiplex disputé pour lancer un onzième week-end de compétition

En bas de classement, Grenoble (16ᵉ, 8 pts) jouait gros sur sa pelouse face à Dijon (9ᵉ, 12 pts), tout comme Laval (18ᵉ, 6 pts), dos au mur dans son antre face à Boulogne-sur-Mer (13ᵉ, 10 pts) qui voulait bonifier son nul face à Reims.

Metz et Nantes à la relance en Ligue 2

En Moselle, le FC Metz (8ᵉ, 14 pts) affrontait le Pau FC (5ᵉ, 17 pts) dans un duel direct du haut de tableau, tandis qu’à la Beaujoire, le FC Nantes (15ᵉ, 8 pts) cherchait à se relancer face à Clermont (17ᵉ, 7 pts), toujours en quête d’un premier succès. Dans le même temps, Rodez (14ᵉ, 10 pts) voulait confirmer sa victoire à Dijon, à Paul-Lignon contre Dunkerque (10ᵉ, 12 pts).

Résumé des rencontres

  • Rodez – Dunkerque : 1-0
  • Nantes – Clermont : 1-1
  • Grenoble – Dijon : 1-3
  • Metz – Pau : 1-3
  • Laval – Boulogne : 1-0

A noter que lors du succès palois, Cheikh Fall, ancien joueur de Saint-Etienne a inscrit un doublé. Après ses résultats, l’ASSE reste toujours leader du championnat devançant Montpellier et le Pau FC.

Place Club J V N D Diff Pts
1 Saint-Étienne 10 8 1 1 +15 25
2 Montpellier 10 6 3 1 +7 21
3 Pau 11 6 2 3 +5 20
4 Nancy 10 6 1 3 +4 19
5 Reims 10 4 6 0 +8 18
6 Red Star 10 5 2 3 +1 17
7 Annecy 10 5 1 4 +2 16
8 Dijon 11 4 3 4 +1 15
9 Metz 11 3 5 3 0 14
10 Rodez 11 4 1 6 -5 13
11 Dunkerque 11 3 3 5 -3 12
12 Guingamp (EAG) 10 3 2 5 -2 11
13 Sochaux 10 2 5 3 -4 11
14 Boulogne-sur-Mer 11 1 7 3 -1 10
15 FC Nantes 11 2 3 6 -6 9
16 Laval 11 2 3 6 -7 9
17 Clermont 11 0 8 3 -5 8
18 Grenoble 11 2 2 7 -9 8

 