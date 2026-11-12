À la trêve de novembre, l’ASSE est toujours en tête de la Ligue 2. Après un tiers de saison, les Verts ont impressionné bon nombre de leurs adversaires, à l’image de Jessy Deminguet, qui les avait privés de la victoire à Metz (2-2).

D’une trêve à l’autre, l’ASSE reste maître de son destin en Ligue 2. Après douze journées, les Verts sont dans les clous de leur objectif remontée en Ligue 1 (1er, 28 points). Avec trois unités d’avance sur leur dauphin Nancy, ils ont augmenté leur matelas qui était de deux points sur le Red Star, avant la coupure de septembre-octobre. Surtout, avec cinq succès en six rencontres qui ont permis d’atténuer le gros accident subi à Guingamp (défaite 3-0), l’équipe de Ian Cathro est repartie de l’avant.

« On sent beaucoup d’automatismes » à l’ASSE

En effet, avant la première trêve internationale, les Stéphanois avaient vu leur rythme baisser avec une défaite à Dunkerque (2-1) puis un match nul concédé à Metz (2-2) après avoir mené 0-2. Un coup d’arrêt matérialisé par l’égalisation de Jessy Deminguet à Saint-Symphorien (89′). Invité du plateau de Ligue 2 Extra sur beIN Sports, le milieu messin est d’ailleurs revenu sur ce moment. « C’était assez fou. Le match n’était pas simple, avec une très belle équipe de Saint-Étienne. Après, quand on met le 1-2, on se disait que tout était possible. Et il fallait être là au second poteau et être réactif », explique-t-il au sujet de son but.

🤯 On revient sur le but de Jessy Deminguet face à l’ASSE ! 🗣️ « C’est une équipe incontournable de Ligue 2, bien sûr ils vont être là-haut très longtemps »

#Ligue2Extra https://t.co/J8hZDLXVwZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2026

Relancé sur ce qu’il avait pensé de l’ASSE ce soir-là, le milieu a reconnu que les Verts étaient un adversaire très difficile. « Saint-Étienne, c’est une équipe avec beaucoup de talent, on sent beaucoup d’automatismes entre eux. C’était difficile de les lire et de les jouer, ne cache pas Deminguet. On voit qu’ils ont un bon rythme, ils ont fait un super début de saison et c’est une équipe incontournable de Ligue 2. Bien sûr, ils vont être là-haut très longtemps. »

Des mots forts de la part d’un concurrent du club du Forez, même si le FC Metz est plutôt irrégulier depuis le début de la saison (7e, 17 points). Mais attention pour les Verts, Sylvain Ripoll avait lui aussi qualifié l’ASSE de « bulldozer qui avance sur la Ligue 2 », ce qui n’avait pas empêché Guingamp de rouler sur l’équipe de Cathro…