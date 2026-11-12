Sauvé de justesse il y a quelques mois, Nancy est aujourd’hui le dauphin de l’ASSE en Ligue 2. Nouveau coach, recrutement guidé par la data, paris réussis sur des jeunes : l’ASNL a changé de visage. Reste une question, ce début de saison est-il un simple coup de chaud ou le signe d’un vrai prétendant à la montée ?

Personne n’attendait Nancy à ce niveau. La saison dernière, l’ASNL avait dû batailler jusqu’au bout pour se maintenir et avait fini quatorzième. Après douze journées de la nouvelle saison, les Lorrains occupent la deuxième place avec 25 points, trois de moins que l’ASSE. Ils restent sur six victoires d’affilée, dont la dernière contre Sochaux (1-0), obtenue à dix et sous les yeux de Michel Platini.

Ce parcours s’explique par un été de profonds changements, un style de jeu bien identifié et quelques joueurs en très grande forme. Les chiffres montrent aussi les limites de cette équipe.

Un été de rupture, guidé par la data

Le premier signal fort est venu du banc. Pablo Correa, figure historique du club, n’a pas été prolongé. Oswald Tanchot, passé par Le Havre et Grenoble, a pris sa suite en juillet après un an et demi sans club.

Dans les bureaux, la méthode a changé aussi. Le directeur sportif Mickaël Chrétien a assumé un virage vers la data, présentée comme “une aide à la prise de décision”, sur le modèle de l’AZ Alkmaar. L’idée : recruter des profils capables de progresser vite pour prendre de la valeur, sportive comme financière. Ce choix a coûté sa place au vice-capitaine Maxence Carlier, pourtant l’un des artisans de la montée deux ans auparavant.

L’effectif a été largement remanié, avec douze arrivées pour onze départs. L’objectif était de bâtir un groupe, en misant sur des joueurs à potentiel plutôt que sur des noms.

Housni, le pari qui a tout changé

Le plus beau coup de l’été s’appelle Ilyes Housni. Formé au PSG, l’attaquant marocain de 21 ans est arrivé libre à Nancy avec l’envie de relancer sa carrière. En 2022, ses six buts en un seul match de Youth League avec les U19 parisiens l’avaient placé parmi les grands espoirs du club. La suite a été plus compliquée : des prêts, peu de temps de jeu et une seule apparition en Ligue 1 avec Paris.

À Nancy, où il s’est engagé jusqu’en 2029, tout s’est enfin débloqué. Après sept buts en préparation, il a confirmé en Ligue 2 avec trois buts et cinq passes décisives en douze matchs, tous comme titulaire. Avec le gardien Basilio, c’est le joueur le plus utilisé de l’effectif. C’est aussi celui dont la valeur est estimée la plus haute (2 M€). Après son premier but, lors d’un match fou à Rodez (3-4), il avait vu juste : “Je pense que ce match-là va être un match référence pour l’équipe.”Nancy n’a plus perdu depuis.

Autour d’Housni, le recrutement nancéien repose sur deux types de profils. D’un côté, des joueurs déjà rodés à la Ligue 2 et opérationnels tout de suite. Le gardien Basilio et Jérémy Gelin en étaient l’exemple l’an dernier, Nordine Kandil cette saison : formé à Strasbourg, le milieu offensif arrive d’Amiens avec l’expérience du championnat. De l’autre, des jeunes à faire progresser, comme Ylan El Hadary. Prêté sans option d’achat par le Paris FC, l’international malgache de 20 ans apporte sa jeunesse et sa créativité.

Un bloc qui verrouille et frappe en transition

Sur le terrain, l’ASNL joue avec une idée claire : fermer les espaces, ressortir le ballon sereinement, puis laisser le talent individuel faire la différence devant.

Défensivement, c’est solide. Avec neuf buts encaissés en douze journées, Nancy possède l’une des meilleures défenses du championnat. Les indices Datascout le confirment : 89 en défense aérienne, 88 en anticipation, 84 en contrôle défensif. Le bloc n’est ni très haut ni très bas, avec un pressing modéré (53), mais il quadrille parfaitement le terrain.

Le danger vient des transitions. Nancy est vertical (74), il projette du monde dans la surface (77) et punit en contre-attaque.

Dans les couloirs, la complémentarité saute aux yeux. Révélation de la saison passée, Enzo Tacafred confirme à gauche. À droite, Nehemiah Fernandez-Veliz apporte du volume et du coffre, avec en bonus trois buts, autant que Housni. Au milieu, Walid Bouabdeli et Zakaria Fdaouch, déjà importants l’an passé, ont franchi un cap.

Les limites d’une équipe qui gagne petit

Ce tableau a pourtant ses failles. La charnière Mendy-Nahounou manque de vitesse et peut souffrir face à des attaquants rapides lancés dans la profondeur. Pour l’instant, le collectif compense.

Le vrai point d’interrogation est offensif. Avec 17 buts marqués, Nancy est loin des 23 de l’ASSE avant la 12e journée. L’indice de finition plafonne à 49. Quatre des huit victoires se sont jouées sur un 1-0. Gagner ainsi demande une rigueur de tous les instants, et la moindre baisse de régime défensive peut coûter cher.

La profondeur de banc reste aussi à vérifier. L’expulsion de Tacafred contre Sochaux et la blessure de Kandil avant le déplacement au Red Star montreront vite si le groupe tient le choc sans ses titulaires.

Une projection qui donne le vertige

Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de regarder les chiffres. La saison passée, Nancy avait terminé avec 37 points en 34 journées, soit à peine plus d’un point par match (1,09). Cette saison, l’ASNL tourne à 2,08 points par match.

À ce rythme, les Lorrains finiraient autour de 71 points, un total qui place habituellement une équipe dans la course à la montée. Plus parlant encore : il ne leur manque que douze points pour égaler leur total de toute la saison dernière, alors qu’il reste 22 journées à disputer.

L’ASSE, elle, avance à 2,33 points par match. Prolongé sur une saison complète, ce rythme mènerait les Verts vers 79 points.

Une projection reste une photographie. Elle ne tient compte ni des blessures, ni des suspensions, ni du calendrier. Pour Nancy, tout l’enjeu sera de tenir un rythme aussi élevé avec une attaque aussi peu prolifique.

Alors, feu de paille ou concurrent ?

Ni l’un ni l’autre, pour le moment. Nancy n’est pas un simple accident de calendrier : sa solidité défensive et son plan de jeu sont trop cohérents pour ça. Mais une équipe qui marque si peu et dépend autant de quelques individualités n’a pas encore les garanties d’un candidat à la montée sur la durée.

Source : Peuple-Vert ; L’EST républicain ; Data Scout