Au lendemain d’un multiplex de vendredi soir où de nombreux poursuivants de l’ASSE ont pris part, la 12ᵉ journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi après-midi à 14h se jouait Clermont-Rodez avant deux affiches aux enjeux cruciaux.

Au Stade Gabriel-Montpied, Clermont accueillait le Rodez AF dans une confrontation bouillante pour le maintien. Toujours en quête de leur tout premier succès de la saison, les Auvergnats n’avaient plus le droit à l’erreur devant leur public face à des Ruthénois bien décidés à grappiller de précieux points à l’extérieur.

Pau dans la course pour le haut de tableau en Ligue 2 ?

Ce soir, le Pau FC reçoit le FC Nantes en meme temps que ASSE-Laval. Sur une dynamique exceptionnellement flatteuse et solidement ancrée dans le haut de tableau, la formation béarnaise cherchait à confirmer ses ambitions à domicile. La mission s’annonçait toutefois relevée face à des Canaris en quête de certitudes, bien décidés à réaliser un coup parfait loin de leurs bases pour s’éloigner définitivement de la zone rouge.

Clermont respire enfin !

Clermont a fini par faire céder Rodez (1-0), grâce à Florian Bianchini, au terme d’une rencontre longtemps indécise. Les deux équipes ont eu leurs possibilités avant la pause. Bianchini a sollicité Quentin Braat de la tête dès la 5e minute, tandis que les Ruthénois ont manqué le cadre par Raphaël Lipinski (34e) et Kelian Nsona (42e). Malgré ces situations, personne n’a trouvé l’ouverture.

Après une tentative non cadrée de Mathis Saka dès la reprise, Clermont s’est montré plus menaçant. Junior Sambia a vu sa frappe arrêtée (55e), puis Bianchini a touché le poteau droit sur un centre d’Enzo Cantero (63e). Les Auvergnats ont insisté, avec une tentative contrée de Luís Semedo et une tête de Cantero passée à côté.

La délivrance est arrivée à la 76e minute : servi par Vital N’Simba, Bianchini a marqué du pied droit. Cantero a ensuite eu l’occasion de creuser l’écart, mais Braat a repoussé son tir (80e). Rodez a tenté de revenir par Nachon Nsingi, dont une frappe a été contrée (81e) avant une autre tentative hors cadre (85e). Clermont a conservé son avantage jusqu’au bout et décroché les trois points.