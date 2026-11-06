À l’approche de la réception de Laval dans un chaudron privé de son Kop Nord, l’ASSE se présente avec d’autres absences actées pour de longues semaines. Si l’infirmerie stéphanoise ne désemplit pas vraiment, Ian Cathro peut compter sur la renaissance progressive de Mahmoud Jaber, enfin débarrassé de ses démons physiques ? Les dernières infos avant la rencontre.

Le point médical traditionnel d’Ian Cathro n’a pas réservé de grandes surprises. Les lignes bougent à peine dans le secteur des absents de longue date. Gautier Larsonneur poursuit sa longue rééducation après son entorse au genou contractée il y a quelques semaines. Du côté de Tamar Svetlin et de Paul Eymard, le statu quo demeure également, obligeant le staff stéphanois à patienter encore un peu avant de récupérer ces éléments précieux dans la rotation.

Le bout du tunnel pour Mahmoud Jaber

Mais au milieu de ces incertitudes, la lumière vient de Mahmoud Jaber. Enfin. Le milieu de terrain israélien voit enfin le bout d’un véritable calvaire physique qui dure depuis de longs mois. Tout avait basculé le 24 janvier dernier sur la pelouse de Reims, où le joueur avait écopé d’une blessure sérieuse. Après de longues semaines de soins, il avait cru entrevoir le bout du tunnel début avril en effectuant un retour tonitruant face à Dunkerque, couronné par une entrée en jeu décisive et une passe salvatrice.

Malheureusement, le corps avait dit stop une semaine plus tard à l’échauffement d’un déplacement à Bastia, réveillant une pubalgie qui avait rendu une intervention chirurgicale inévitable. S’en est suivi un nouveau parcours du combattant, marqué par une timide reprise début septembre face à Montpellier où il n’avait pu disputer que vingt-cinq petites minutes avant de connaître une nouvelle rechute.

Une condition physique retrouvée

Le vent a fini par tourner au milieu d’octobre. Relancé prudemment face au Red Star le 10 octobre dernier, le milieu stéphanois a depuis enchaîné trois entrées en jeu consécutives, reprenant peu à peu le rythme de la compétition sans encombre.

Interrogé par les journalistes, Ian Cathro n’a d’ailleurs pas boudé son plaisir. Le technicien écossais a affirmé que l’international israélien se trouvait actuellement dans sa meilleure forme physique depuis sa blessure à Reims. Une résilience exemplaire qui offre un renfort de poids au milieu de l’ASSE pour aborder les prochaines échéances.

Groupe probable : Ndiaye, Lavalée – Lamba, Nair, Le Cardinal, Ferreira, Pedro, Old – Bernauer, Csongvai, Jaber, El Jamali, Boakye, Davitashvili, Breum -Ballo, Cardona, Duffus.

À choisir 2 parmi : Kasia, Baalal, Dhaoui.