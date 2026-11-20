La Ligue 2 reprend ses droits après la trêve, et l’ASSE retrouve d’entrée un gros morceau. Un déplacement à Reims, quatrième et meilleure attaque du championnat. Derrière, Nancy et Montpellier guettent le moindre faux pas. Classement, dynamiques, joueurs à suivre et cotes, tout ce qu’il faut savoir avant la 13e journée.

Leader avec trois points d’avance, l’ASSE aborde ce retour à la compétition en position de force. Mais la 13e journée ressemble à un vrai test. Le calendrier envoie les Verts à Auguste-Delaune, pendant que leurs deux poursuivants directs reçoivent ou se déplacent chez des adversaires a priori plus abordables.

Un trio de tête sous pression

Après douze journées, l’ASSE occupe seule la première place avec 28 points et la meilleure différence de buts du championnat (+14). Nancy, la surprise de ce début de saison, suit à trois longueurs (25 points). Montpellier complète le podium (24 points) et compte, avec l’ASNL, la défense la plus solide de Ligue 2 (9 buts encaissés).

Juste derrière, Reims (21 points) et Pau (20 points) ferment le top 5 et restent au contact des places qualificatives. Dijon (18 points), Metz et le Red Star (17 points) complètent un peloton encore très serré, où un bon week-end suffit pour gagner plusieurs rangs. Metz pourra d’ailleurs compter sur Pape Moussa Fall, deuxième meilleur buteur du championnat avec huit réalisations, pour faire sauter le verrou de Boulogne, l’une des défenses les plus hermétiques (8 buts encaissés).

En bas de tableau, la situation est encore plus compressée. Seulement deux points séparent le 13e, Rodez (13 points), du 17e, Grenoble (11 points). Clermont, Sochaux et Grenoble sont à égalité à 11 points, tandis que Laval ferme la marche avec 9 points et deux petites victoires.

Reims – ASSE, l’affiche du week-end

Samedi à 20 h, le leader se déplace chez l’équipe la plus difficile à battre du championnat. Reims n’a perdu qu’une seule fois en douze journées, et c’était lors de la dernière, à Grenoble (3-2). Avec 24 buts inscrits, les Rémois possèdent aussi la meilleure attaque de Ligue 2, juste devant les Verts.

Cette force de frappe porte un nom : Yaya Kader Fofana. Avec dix buts en douze matchs, l’attaquant rémois est le meilleur buteur du championnat, et il sera la principale menace pour la défense stéphanoise. Reims a pourtant une limite. Avec six matchs nuls, l’équipe semble en difficulté au moment de faire la différence et de prendre les trois points.

L’ASSE, elle, arrive avec un bilan à l’extérieur contrasté. Corrigés à Guingamp (3-0) lors de la 11e journée, les Verts ont aussitôt réagi en battant Laval (2-0) avant la trêve. Devant, Ian Cathro peut s’appuyer sur Augustine Boakye et Irvin Cardona, auteurs de six buts chacun et troisièmes ex aequo du classement des buteurs. Leur état de fraîcheur diffère toutefois, Cardona rentre de sélection avec un match complet dans les jambes, Boakye sans avoir joué la moindre minute.

Les deux équipes ont aussi un point commun, elles ont souffert en Coupe de France. Reims face à Tourcoing (1-0), l’ASSE face à Rumilly-Vallières (1-2).

Côté bookmakers, les Verts partent légèrement favoris malgré le déplacement. Une victoire stéphanoise est cotée 2,00, contre 3,20 pour le nul et 3,10 pour un succès rémois. Si les Verts se déplacent avec l’ambition de prendre les trois points, un nul ne serait pas une mauvaise opération. Une défaite, en revanche, permettrait à Nancy de revenir à hauteur en cas de victoire face à Dijon.

Nancy et Montpellier à l’affût

Vendredi, Nancy reçoit Dijon en ouverture de la journée. Les Lorrains restent sur six victoires consécutives en championnat, portés notamment par Ilyes Housni, le joueur le plus utilisé de l’effectif. Face à eux, un DFCO sixième, mais encore secoué par son élimination en Coupe de France face à Orléans.

Pour les bookmakers, l’ASNL est nettement favorite à Marcel-Picot, avec une victoire cotée 1,82, contre 3,85 pour le nul et 4,10 pour Dijon. Un succès permettrait aux Lorrains de mettre la pression sur les Verts avant leur déplacement en Champagne.

Samedi après-midi, Montpellier se rend à Laval, lanterne rouge. Battus à domicile par Metz (2-3) lors de la dernière journée, les Montpelliérains ont l’occasion idéale de se relancer face à une équipe qui n’a gagné que deux de ses douze matchs.

En bas, des duels directs

La lutte pour le maintien offre deux confrontations directes. Nantes, 14e, reçoit Grenoble, 17e, samedi à 14 h. Les Canaris restent sur une victoire à Pau (0-2), quand les Grenoblois, malgré leur succès face à Reims, n’ont toujours pas quitté la zone rouge.

Lundi, Sochaux (16e) accueille Dunkerque (10e) pour clôturer la journée. Les Lionceaux, qui ont souffert à Boulay en Coupe de France, ne comptent que huit buts marqués, la pire attaque du championnat.