Une crise intense secoue le club normand ces dernières heures. Alors que Jean-Michel Roussier, Didier Digard et Demba Ba ont quitté leurs fonctions en moins de 48 heures, l’ancien Stéphanois devrait continuer l’aventure.

Le Havre traverse une période totalement inédite. Après une lourde défaite contre le PSG (1-5), le club normand a vu son organisation sportive voler en éclats. Didier Digard a été mis à pied à titre conservatoire. Jean-Michel Roussier a présenté sa démission. Puis Demba Ba a, à son tour, quitté son poste de directeur sportif. Le HAC se retrouve dernier de Ligue 1 avec seulement deux points après neuf journées.

Dans ce contexte particulièrement tendu, une figure reste en place. Il s’agit de Razik Nedder. L’ancien membre du staff de l’ASSE poursuit sa mission au Havre et accompagne désormais Jaïr Karam, nommé entraîneur intérimaire.

Razik Nedder reste dans le staff du Havre

Razik Nedder fait partie des rares membres du secteur sportif à conserver ses fonctions malgré le séisme qui frappe le HAC. Arrivé durant l’intersaison, il avait rejoint le staff de Didier Digard. L’ancien entraîneur de la réserve stéphanoise était alors présenté comme un profil apprécié pour ses qualités de formateur et son expérience dans le développement des joueurs.

Son maintien prend une dimension particulière au regard des nombreux changements intervenus en quelques jours. Le Havre a perdu son entraîneur, son président et son directeur sportif. Demba Ba, arrivé à l’intersaison pour succéder à Mathieu Bodmer, a lui aussi décidé de quitter ses fonctions.

Razik Nedder, lui, reste donc au cœur du dispositif sportif. Il va désormais travailler avec Jaïr Karam, chargé de prendre les commandes de l’équipe première dans l’urgence. Le technicien a choisi de s’entourer de plusieurs hommes déjà présents au club, dont Charles Cieslinski, Aldo Angoula, Romain Lacombe, Florian Fosset et Razik Nedder.

Cette continuité peut permettre au nouveau staff de ne pas repartir totalement d’une feuille blanche. Le temps presse. Le HAC doit préparer une rencontre capitale face à Lorient, dimanche 8 novembre, avant un déplacement à Troyes. Deux rendez-vous qui pèseront lourd dans la course au maintien.

Razik Nedder face à un nouveau défi au Havre

La situation du Havre est d’autant plus urgente que le club n’a toujours pas gagné cette saison. Après neuf journées, le HAC compte deux nuls et sept défaites. Il reste sur cinq revers consécutifs et occupe la dernière place du championnat.

Dans ce contexte, Jaïr Karam doit rapidement trouver des solutions. Son staff devra remettre de la confiance dans un groupe qui vient d’encaisser douze buts lors de ses trois dernières sorties. La préparation du match contre Lorient constitue donc la priorité absolue.

Pour Razik Nedder, cette période représente aussi une nouvelle étape dans son parcours. Le technicien avait quitté l’ASSE après plusieurs années consacrées à la formation et au développement des jeunes joueurs. Son arrivée au Havre devait lui permettre de poursuivre ce travail dans un environnement professionnel différent.