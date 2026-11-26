La passion des Verts se transmet parfois de génération en génération. C’est le cas de Léandre. À 23 ans, le jeune humoriste a raconté dans les colonnes de L’Équipe son attachement à l’AS Saint-Étienne. Une histoire familiale qui l’a conduit jusqu’à Geoffroy-Guichard, où l’ambiance du Chaudron le touche profondément.

Dans la rubrique « Fenêtre sur corps » de L’Équipe, publiée le 23 novembre, Léandre s’est livré sur son rapport au football et sur sa passion pour les Verts. Chez lui, le choix du club ne doit rien au hasard. Son grand-père était déjà supporter de l’ASSE, tout comme son père. Une transmission familiale qui s’est concrétisée dès l’enfance, avec les maillots que son père lui achetait.

L’ASSE, une histoire de famille pour Léandre

Le jeune humoriste explique même que le football lui a d’abord permis de partager quelque chose avec son père. Il s’interroge encore sur la place de cette relation dans sa passion : « Parfois, je me demande si j’aime sincèrement le foot ou si c’est juste pour avoir un lien avec mon père. »

Mais son attachement aux Verts ne fait aucun doute. « C’est très jouissif d’être autant supporter d’un club », confie-t-il. Il possède une vingtaine de maillots stéphanois, certains ayant appartenu à son père et à son grand-père.

Geoffroy-Guichard, une émotion particulière

Léandre ne se contente pas de suivre les résultats à distance. Il se rend au stade Geoffroy-Guichard trois ou quatre fois par an. Et ce qu’il ressent dans les tribunes dépasse largement le cadre du football.

« Quand je vois ceux de Sainté sauter ensemble, il y a un truc d’amour, d’union, qui peut me faire pleurer premier degré », raconte-t-il. Le Chaudron représente pour lui un lieu de communion, où la passion collective prend tout son sens.

Le lien avec le club s’est aussi renforcé ces derniers temps. L’humoriste explique que l’ASSE l’invite désormais à certaines rencontres et lui envoie des maillots. Une attention qui le rend fier et nourrit encore son attachement aux Verts.

Un témoignage personnel au-delà du football

Dans cet entretien, Léandre évoque aussi son alopécie, apparue lorsqu’il avait 12 ans. Il raconte les difficultés liées au regard des autres, mais surtout le combat personnel pour accepter son apparence. L’autodérision, longtemps utilisée comme une protection, a parfois entretenu son mal-être. Le temps et l’accompagnement psychologique l’ont aidé à avancer.

À travers ce témoignage, le jeune humoriste livre un portrait intime. Et pour les supporters stéphanois, il rappelle surtout que l’ASSE peut représenter bien davantage qu’un club : une histoire familiale, des souvenirs partagés et une émotion collective qui traverse les générations.

Un sentiment que d’autres personnalités ont déjà exprimé, comme l’humoriste Hugues Lavigne.