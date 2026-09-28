Vainqueure du dernier derby en date, l’ASSE reste bien présente dans la tête des Lyonnais. Dans un tweet souhaitant l’anniversaire de Maxwell Cornet, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué d’adresser une pique aux Verts.

Jean-Michel Aulas n’a visiblement rien perdu de ses habitudes de chambrage. À l’occasion de l’anniversaire de Maxwel Cornet, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a adressé un message à son ancien joueur sur les réseaux sociaux. Et comme souvent lorsqu’il est question de l’OL, « JMA » n’a pas pu s’empêcher de glisser un petit tacle à l’ASSE.

Aulas chambre l’ASSE

« Maxwel, on a quelques bons souvenirs entre City, St Etienne (victoire comme d’habitude) ou encore l’OM. Et tu as toujours été disponible par ta polyvalence et ton énergie ! Joyeux anniversaire Max », a écrit celui qui a vécu un joli camouflet en ratant la mairie de Lyon, lors des dernières élections municipales. Un message posté en fermant l’espace commentaires par ailleurs.

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Maxwel, on a quelques bons souvenirs entre City, St Etienne (victoire comme d’habitude) ou encore l’OM.

Et tu as toujours été disponible par ta polyvalence et ton énergie ! Joyeux anniversaire Max ✨ pic.twitter.com/skBEyFdPrT — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 27, 2026

Une simple formule qui va faire sourire les supporters lyonnais… mais beaucoup moins ceux de l’ASSE. En effet, l’ancien patron de l’OL se fait un malin plaisir de rappeler quelques derbys perdus par le club du Forez lors de ses années de présidence. Une petite provocation parfaitement assumée à l’encontre des Verts avec, en photo, une image de joie suivant une rencontre perdue dans le Chaudron à la dernière seconde en janvier 2019 (1-2).

Les Lyonnais n’ont que l’ASSE à la bouche ces derniers jours

Par ailleurs, Maxwel Cornet reste associé à plusieurs confrontations face aux Verts sous le maillot lyonnais. Arrivé à Lyon en 2015 après avoir débuté sa carrière professionnelle à Metz, l’Ivoirien s’est rapidement retrouvé au cœur de la rivalité entre les deux clubs. Et Jean-Michel Aulas en a donc profité pour chambrer l’ASSE, sans que les Verts ne savent trop pourquoi.

Une pique sans vraiment de contexte qui rappelle le dernier match de l’OL en Ligue 1. Vainqueurs 4-0 face à Rennes avant la trêve, les Lyonnais avaient vu leur match être arrêté après qu’une banderole et des chants insultants envers le club du Forez ont été lancés par les supporters. De quoi rappeler, malgré la présence des Verts en Ligue 2, que les Gones restent attentifs à l’actualité de l’ASSE. Avec un Aulas soufflant sur les braises de cette rivalité sans égal en France.