Deux jeunes recrues de l’ASSE, rejoindront à la rentrée 2025 le pôle espoirs de Reims. Une étape cruciale dans leur parcours vers le centre de formation des Verts.

L’ASSE poursuit sa stratégie de recrutement ciblé en région parisienne. Cet été, le club a enrôlé cinq jeunes prometteurs issus d’Île-de-France. Parmi eux, Djessy Menin (Joinville R.C) et Danael Ndiaye (Bussy Saint-Georges) viennent d’être admis au CREPS de Reims, pôle espoirs du Grand Est pour la saison 2025/2026. Une reconnaissance pour leur potentiel mais aussi une preuve de la structuration croissante du projet stéphanois sur les catégories jeunes.

Cette politique s’inscrit dans une dynamique à moyen terme : préparer ces profils à intégrer pleinement le centre de formation de l’ASSE en juillet 2027. Ces parcours d’excellence sont rigoureusement planifiés pour permettre une adaptation optimale au très haut niveau, tant sur le plan physique que scolaire.

Le pôle espoirs, antichambre de l’élite

Rejoindre un pôle espoirs tel que le CREPS de Reims n’est pas anodin. Il s’agit d’un tremplin stratégique pour les jeunes joueurs, encadrés par la Fédération Française de Football. Le cursus leur permet d’allier entraînement intensif, accompagnement scolaire et développement technique individualisé. À noter que Lucas Gourna ou encore Kevin Pedro ont fait leurs classes dans cet établissement.

Pour Menin et Ndiaye, c’est donc une immersion dans un environnement de haute exigence, avec un objectif clair : intégrer dans deux ans le groupe U17 National de l’ASSE avec toutes les bases d’un joueur formé à l’élite française.

Les deux jeunes rejoignent ainsi Saymon Massango et Ainour Ali Mze, déjà accueillis au pôle espoirs de l’INF Clairefontaine. Sur les cinq recrues parisiennes, quatre évolueront donc dans des structures fédérales dès septembre prochain. Un signe fort de la qualité du scouting réalisé par les Verts en Île-de-France. Un scouting réalisé par le trio Karouni, Gory et Anquetil.

Une génération ciblée pour bâtir l’avenir des Verts

Cette stratégie de préformation renforce l’idée d’un modèle ASSE basé sur la patience, le développement long terme et l’intelligence du recrutement. À l’image de clubs formateurs historiques comme Rennes ou Auxerre, Saint-Étienne veut reconstruire une filière d’élite.

L’idée ? Former des joueurs qui auront intégré dès le plus jeune âge les valeurs du club, les méthodes du centre de formation, et qui seront prêts à performer en professionnel à moyen terme. Dans ce cadre, les parcours de Menin et Ndiaye seront scrutés de près par les suiveurs de l’ASSE.

Une chose est sûre : ces jeunes ne rejoindront pas L’Étrat tout de suite, mais les supporters peuvent déjà se réjouir de voir se dessiner une génération ambitieuse et structurée.