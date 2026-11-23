Avant d’affronter l’ASSE en championnat, Nancy affiche une confiance impressionnante. Deuxième de Ligue 2 après 13 journées, l’ASNL vient d’enchaîner une septième victoire et entend bien poursuivre sur sa lancée. Nicolas Saint-Ruf, défenseur nancéien, a livré un discours ambitieux après le succès contre Dijon (1-0).

L’AS Saint-Étienne sait déjà à quoi s’attendre. Pour son prochain rendez-vous en championnat, le samedi 4 décembre à 20 heures, les Verts retrouveront une équipe de Nancy particulièrement difficile à manœuvrer. Solide dauphin, le club lorrain réalise un début de saison remarquable. Une dynamique confirmée par sa précieuse victoire face à Dijon (1-0).

Cette nouvelle performance permet à l’ASNL de poursuivre sa série et de renforcer sa confiance avant un rendez-vous qui s’annonce important. Mais du côté nancéien, personne ne souhaite s’enflammer. Nicolas Saint-Ruf l’a rappelé après la rencontre.

Nancy enchaîne les victoires et affiche ses ambitions

Sept victoires consécutives, ce n’est pas anodin. Nancy réalise une série particulièrement impressionnante et s’installe parmi les équipes qui comptent dans cette Ligue 2. Une réussite qui repose avant tout sur le travail collectif et une remise en question permanente.

Nicolas Saint-Ruf ne cache d’ailleurs pas les efforts consentis par son équipe pour atteindre ce niveau. Le défenseur insiste notamment sur la difficulté de maintenir une telle régularité dans un championnat où chaque rencontre peut réserver des surprises.

« Sept victoires, ce n’est pas facile. C’est un travail de fou. À chaque fois, il faut se remettre en question, repartir de zéro, parce que chaque match est une nouvelle page », explique-t-il.

Pour autant, le joueur refuse de fixer un plafond à son équipe. Nancy veut continuer à avancer sans se mettre de limites. Une ambition qui témoigne de la confiance actuelle du groupe, mais aussi de sa volonté de ne pas perdre de vue les exigences du championnat.

Nicolas Saint-Ruf refuse de s’enflammer avant l’ASSE

Si Nancy savoure actuellement sa réussite, le vestiaire garde les pieds sur terre. Nicolas Saint-Ruf connaît les difficultés traversées par le club ces dernières saisons. Il tient d’ailleurs à souligner le soutien des supporters, même lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous.

« Je suis content parce que les gens ont souffert ici, avec des années difficiles. Même l’année dernière, ce n’était pas facile. Mais ils ont toujours été derrière nous », confie-t-il.

Un message qui témoigne de l’importance de cette période pour le club lorrain. Après plusieurs saisons compliquées, Nancy retrouve le sourire et peut compter sur un public qui n’a jamais abandonné son équipe.

Mais le défenseur sait aussi que le football peut rapidement changer de visage. Malgré cette série exceptionnelle, il appelle ses coéquipiers à conserver la même exigence.

« Aujourd’hui, on savoure, on profite. Mais il faut toujours rester calme, parce que le foot peut te gifler du jour au lendemain. Il faut toujours rester prêt. »

Un avertissement qui en dit long sur l’état d’esprit nancéien. L’ASNL ne veut pas se laisser griser par ses résultats et compte bien poursuivre son parcours.

Pour l’ASSE, le déplacement ou la réception de Nancy (selon le lieu de la rencontre) s’annonce donc particulièrement délicat. Les Verts devront se méfier d’un adversaire en pleine confiance, porté par une série de sept victoires et une dynamique collective impressionnante. Le discours de Nicolas Saint-Ruf est clair : Nancy n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.