Il avait ouvert le score face à Metz lors du barrage qui a ramené l’ASSE en Ligue 1. Deux ans plus tard, Ibrahim Sissoko évolue en deuxième division turque, après une saison quasi blanche en Allemagne. Retour sur la trajectoire d’un buteur qui a connu le meilleur à Saint-Étienne, avant de perdre le fil.

Les supporters stéphanois n’ont pas oublié ce soir de mai 2024. Un contrôle orienté, une pichenette au-dessus d’Oukidja, et Geoffroy-Guichard qui chavire. Ce soir-là, Ibrahim Sissoko est au sommet de sa carrière. Depuis, il n’a jamais retrouvé ce niveau.

Arrivé libre, devenu indispensable

À l’été 2023, l’ASSE doit remplacer Jean-Philippe Krasso, parti à l’Étoile Rouge de Belgrade. Elle mise sur Ibrahim Sissoko, 27 ans, qui arrive libre de Sochaux où il vient de marquer treize buts. Le profil est différent : moins technique et moins créatif que Krasso, mais un vrai point de fixation, capable de peser sur les défenses et de libérer des espaces pour ses partenaires.

Le pari est vite payant. Il marque trois fois lors des trois premières journées, puis s’installe à la pointe de l’attaque de Laurent Battles et Olivier Dall’Oglio pour toute la saison. Son importance se mesure aussi quand il manque. Touché au mollet en avril, il est absent plusieurs semaines, et sans lui les Verts ont toutes les peines du monde à trouver le chemin des filets.

Il revient à temps pour les barrages. Le 30 mai 2024, il ouvre le score face à Metz d’un ballon piqué plein de sang-froid, Irvin Cardona double la mise et l’ASSE s’impose 2-1. Trois jours plus tard, les Verts retrouvent la Ligue 1. Sissoko fait partie des grands artisans de la remontée.

La Ligue 1, ou la fin de l’histoire

L’élite est beaucoup moins tendre avec lui. Dans une équipe qui lutte pour le maintien, il ne marque que trois fois en vingt matchs de championnat. Il connaît quelques bonnes soirées, comme contre Auxerre, où il épuise la défense adverse sans marquer, mais elles restent rares.

Le tournant arrive le 22 décembre 2024, en Coupe de France face à l’OM. À la 21e minute, il est exclu pour un geste violent sur Leonardo Balerdi. Les Verts s’inclinent 4-0 et la sanction tombe : cinq matchs de suspension ferme, plus deux avec sursis. Il manque tout le mois de janvier, alors que l’ASSE est seizième et qu’Eirik Horneland vient de prendre les commandes.

Le club réagit en rappelant un visage connu : Irvin Cardona. Son ancien partenaire de la remontée revient en prêt d’Augsbourg et dispute son premier match comme titulaire à Lille, pendant que Sissoko purge sa suspension. Cardona s’installe, et l’ASSE lèvera son option d’achat à l’été. Sissoko, lui, ne retrouve jamais sa place. La saison se termine par une nouvelle relégation, et il quitte Saint-Étienne libre, sans que le club touche la moindre indemnité.

Bochum, puis la Turquie

Le rebond devait passer par l’Allemagne. En juillet 2025, il s’engage avec Bochum, tout juste relégué en 2. Bundesliga. L’aventure tourne court : blessé au tendon rotulien puis à la cheville, il ne joue que six matchs et ne marque qu’un but en une saison.

Fin août 2026, Bochum lui trouve une porte de sortie. Sissoko rejoint Muğlaspor, promu en deuxième division turque, une nouvelle fois sans indemnité de transfert. Il signe jusqu’en 2028. Les débuts sont discrets, puis il commence enfin à enchaîner comme titulaire.

En octobre, il retrouve des sensations. À Manisa, il remonte le ballon depuis le milieu et conclut d’un lob pour son premier but en championnat, dans une victoire 4-3. Une semaine plus tard, il marque sur penalty et délivre une passe décisive de la tête lors d’un large succès 5-0 contre İstanbulspor.

L’embellie reste fragile. Muğlaspor a ensuite pris deux lourdes défaites, 6-0 à Kayserispor puis 5-0 à domicile contre Esenler Erokspor. Le club pointe à la dixième place. À bientôt 31 ans, Sissoko voit sa valeur marchande sous la barre des 500 000 euros, loin du buteur qui faisait trembler la Ligue 2.

Le bilan en chiffres

À Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko a disputé 53 matchs pour seize buts. Sa première saison reste de loin la meilleure : en Ligue 2, il a marqué douze buts en 29 matchs, soit environ un but toutes les 178 minutes, un tous les deux matchs. En Ligue 1, son rendement s’est effondré : trois buts en vingt matchs, pour un but toutes les 271 minutes. Avec une seule passe décisive en championnat sous le maillot vert, il est toujours resté un finisseur pur, jamais un créateur.

La suite n’a pas inversé la tendance : un seul but en six matchs à Bochum, puis deux buts et une passe décisive depuis son arrivée en Turquie. Son but le plus précieux reste celui inscrit un soir de mai 2024 face à Metz, et il lui assure une place dans l’histoire récente du club.