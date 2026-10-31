La rencontre entre Guingamp et l’ASSE vient de se
terminer. Place désormais à vos notes : évaluez la prestation des
Stéphanois et désignez votre homme du match.
Qui vous a convaincus à Roudourou ? Qui vous a laissé sur votre
faim ? Au-delà du résultat, c’est le moment de juger les
performances individuelles des Verts.
Distribuez vos notes aux Stéphanois
Attribuez une note sur 10 aux joueurs évaluables ainsi
qu’à Ian Cathro. Solidité défensive, influence dans le
jeu, occasions créées, efficacité : à chacun ses critères pour
départager les Stéphanois.
Les résultats permettront de découvrir les notes moyennes et le
joueur que vous avez préféré lors de ce déplacement en
Bretagne.
À vous de voter dans le module ci-dessous !
1–3 Match
difficile 5 Match moyen
7 Bon match
9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de
1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez
vu.
Mamour Ndiaye
GARDIEN · N° 1
—/10
Ben Old
DEFENSEUR · N° 11
—/10
João Ferreira
DEFENSEUR · N° 13
—/10
Julien Le Cardinal
DEFENSEUR · N° 26
—/10
Kévin Pedro
DEFENSEUR · N° 23
—/10
Maxime Bernauer
DEFENSEUR · N° 6
—/10
Sohaib Naïr
DEFENSEUR · N° 18
—/10
Jakob Breum
MILIEU · N° 10
—/10
Mahmoud Jaber
MILIEU · N° 5
—/10
Áron Csongvai
MILIEU · N° 14
—/10
Augustine Boakye
ATTAQUANT · N° 20
—/10
Irvin Cardona
ATTAQUANT · N° 7
—/10
Thierno Ballo
ATTAQUANT · N° 8
—/10
Zuriko Davitashvili
ATTAQUANT · N° 22
—/10
Encore 9 joueurs à noter Il
faut noter au moins 9 joueurs. Ton bulletin restera modifiable
jusqu’à la clôture.
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masquées jusqu’à la clôture pour ne pas influencer les votes.