La rencontre entre Guingamp et l’ASSE vient de se terminer. Place désormais à vos notes : évaluez la prestation des Stéphanois et désignez votre homme du match.

Qui vous a convaincus à Roudourou ? Qui vous a laissé sur votre faim ? Au-delà du résultat, c’est le moment de juger les performances individuelles des Verts.

Distribuez vos notes aux Stéphanois

Attribuez une note sur 10 aux joueurs évaluables ainsi qu’à Ian Cathro. Solidité défensive, influence dans le jeu, occasions créées, efficacité : à chacun ses critères pour départager les Stéphanois.

Les résultats permettront de découvrir les notes moyennes et le joueur que vous avez préféré lors de ce déplacement en Bretagne.

À vous de voter dans le module ci-dessous !