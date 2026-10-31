La rencontre entre Guingamp et l’ASSE vient de se terminer. Place désormais à vos notes : évaluez la prestation des Stéphanois et désignez votre homme du match.

Qui vous a convaincus à Roudourou ? Qui vous a laissé sur votre faim ? Au-delà du résultat, c’est le moment de juger les performances individuelles des Verts.

Distribuez vos notes aux Stéphanois

Attribuez une note sur 10 aux joueurs évaluables ainsi qu’à Ian Cathro. Solidité défensive, influence dans le jeu, occasions créées, efficacité : à chacun ses critères pour départager les Stéphanois.

Les résultats permettront de découvrir les notes moyennes et le joueur que vous avez préféré lors de ce déplacement en Bretagne.

À vous de voter dans le module ci-dessous !

PVLes notes des supporters
Après-match · Guingamp – ASSE

À toi de noter les Verts

Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/14 joueurs notés
Clôture dimanche 1 novembre à 12h00
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Mamour Ndiaye

GARDIEN · N° 1
/10

Ben Old

DEFENSEUR · N° 11
/10

João Ferreira

DEFENSEUR · N° 13
/10

Julien Le Cardinal

DEFENSEUR · N° 26
/10

Kévin Pedro

DEFENSEUR · N° 23
/10

Maxime Bernauer

DEFENSEUR · N° 6
/10

Sohaib Naïr

DEFENSEUR · N° 18
/10

Jakob Breum

MILIEU · N° 10
/10

Mahmoud Jaber

MILIEU · N° 5
/10

Áron Csongvai

MILIEU · N° 14
/10

Augustine Boakye

ATTAQUANT · N° 20
/10

Irvin Cardona

ATTAQUANT · N° 7
/10

Thierno Ballo

ATTAQUANT · N° 8
/10

Zuriko Davitashvili

ATTAQUANT · N° 22
/10
Encore 9 joueurs à noter Il faut noter au moins 9 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
Un seul bulletin par navigateur ou compte. Aucune adresse IP n’est conservée. Les moyennes restent masquées jusqu’à la clôture pour ne pas influencer les votes.

 