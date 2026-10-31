L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 11ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse de l’En Avant Guingamp. Les Verts caracolent en tête de la Ligue 2 et devaient, après la victoire de Montpellier, reprendre leurs distances avec un dauphin revenu à un petit point de l’ASSE. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 3 à 0.

Teddy Andami Averlant (Joueur de l’En Avant Guingamp) : « Je sais que j’ai une grosse frappe. Je la travaille souvent à l’entraînement. J’essaie de prendre ma chance de loin parce que je sais que j’en suis capable. Naïr me laisse de l’espace et je suis à la bonne distance. Je me suis donc dit : pourquoi ne pas tenter ma chance ? Ça rentre et, franchement, c’est top.

L’émotion après le but ? Elle est normale, dans le sens où je travaille beaucoup ce genre de frappes. Avec le troisième gardien, on reste parfois à la fin des entraînements pour les travailler. Je vois le ballon bien partir et le gardien battu. Franchement, c’est top.

On a beaucoup travaillé. On a traversé des moments très compliqués, mais on a réussi à relever la tête. Là, on prouve qu’on est capables de faire de grandes choses et de rivaliser avec de grandes équipes. On est heureux. C’est un travail collectif, avec les supporters, avec tout le monde. Franchement, merci à tous. »

Amine Hemia (Guingamp) : « Gagner 3-0 contre cette équipe de Saint-Étienne, c’est très bien »

Amine Hemia (Joueur de l’En Avant Guingamp) : « C’est vrai, on avait bien travaillé cette semaine. La victoire de la semaine dernière nous a fait du bien et nous a permis de travailler avec davantage de confiance. Avec le ballon, malgré le 3-0, je pense qu’on aurait pu mieux faire. Mais gagner 3-0 contre cette équipe de Saint-Étienne, c’est très bien.

Le meilleur match de la saison ? Dans l’état d’esprit, oui. Après, je suis quelqu’un d’exigeant. Je pense qu’avec le ballon, on peut toujours mieux faire. Mais c’est un match sur lequel on va s’appuyer. Battre le premier comme ça, forcément, c’est anecdotique.

On sait qu’il y a de la qualité. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de changements chaque saison ici, donc cela prend du temps. Le plan de jeu du coach ne s’acquiert pas en un jour. Il y a de bons jeunes, on travaille bien. On va essayer de faire le maximum pour réaliser la meilleure saison possible. »

Julien Le Cardinal (ASSE) : « Ce n’est que notre deuxième défaite »

Julien Le Cardinal (Joueur de l’ASSE) : « Je pense qu’on a voulu changer quelque chose en deuxième mi-temps et qu’on s’est fait avoir sur les contre-attaques. Ensuite, ils marquent un joli deuxième but. On n’a pas su être efficaces au bon moment. En première période aussi, on touche le poteau juste avant qu’ils marquent, je crois. On commet de petites erreurs et on manque d’efficacité.

Ce n’est que notre deuxième défaite, même si celle-là a un goût amer. Il va falloir vite passer à autre chose et travailler très dur cette semaine pour préparer le match du week-end prochain.

Guingamp ? Je ne vais pas dire que c’est le match de leur vie, mais, pour eux, c’est le match, je pense. Ils vont tout donner. Nous, il faut qu’on donne encore plus. Il va falloir vite retourner au travail et tourner la page, parce que je ne pense pas que ce soit le Saint-Étienne qu’on connaît. »