L’ASSE retrouvait la Ligue 2 à l’occasion de 11ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse de l’En Avant Guingamp. Les Verts, en tête de la Ligue 2, devaient reprendre leurs distances avec Montpellier, revenu à un petit point après sa victoire 3 à 0 à Annecy. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des deux entraîneurs après cette rencontre, conclue sur le score de 3-0.

Sylvain Ripoll (Entraîneur de l’En Avant Guingamp) : « Un match parfait ? En tout cas, c’était un bon match de notre part, ça, c’est sûr. Il fait forcément partie de nos références, d’autant plus que nous affrontions le leader. Nous avons montré une organisation stable du début à la fin, avec beaucoup d’investissement de chacun.

Cela ne nous a pas empêchés de proposer quelques séquences avec le ballon. Je sais que nous en sommes capables. Il faut trouver le bon équilibre entre les problèmes que nous pouvons poser à l’adversaire avec le ballon et des attitudes que nous n’avons pas toujours eues, mais que nous avons retrouvées depuis quinze jours. Les deux vont ensemble : ces attitudes doivent accompagner notre volonté de créer du danger, modestement.

Pour que les joueurs s’investissent, il faut qu’ils en comprennent l’intérêt et qu’ils en perçoivent aussi les bénéfices pour eux, pour leurs propres qualités. Quand nous sommes bien organisés et que nous travaillons ensemble, nous récupérons probablement le ballon dans de meilleures conditions. Cela nous permet ensuite d’exploiter des transitions ou de retrouver des temps de possession.

Nous savons que nous ne sommes pas toujours capables de le faire. Mais nous devons avoir cette volonté de chercher des solutions collectives. Il y a d’autres moments pour tenter des choses individuellement. Quand des solutions existent, le ballon doit vivre. C’est comme ça que le jeu avance.

Lorsque nous parvenons à être coordonnés et compacts, nos efforts sont aussi plus justes et plus courts. C’est préférable à courir dans tous les sens pour couvrir de grands espaces. »

Ian Cathro (ASSE) : « Lorsque notre équipe est au bord du chaos, cela devient compliqué »

Ian Cathro (Entraîneur de l’ASSE) : « Ce qui me paraît pertinent, c’est de comprendre les difficultés que nous avons rencontrées et de savoir comment nous pouvons faire mieux. Quand on connaît une soirée comme celle-ci, il faut pouvoir la transformer en quelque chose de positif pour la suite. Je me concentre surtout là-dessus. Que le meilleur ait gagné ou pas, franchement, je m’en fiche.

J’ai entendu des personnes dire qu’après dix matchs, tout le monde comprenait désormais comment nous jouions. Aujourd’hui, nous avons joué de manière un peu différente et cela ne s’est pas très bien passé. L’une de nos premières observations, c’est donc qu’il faut conserver notre structure, notre ordre et notre organisation.

Il ne faut pas qu’on se précipite. Notre travail n’est pas de marquer trois buts par match ou de se créer quinze occasions dans les vingt premières minutes. Notre travail, c’est de bien comprendre les matchs, leur physionomie, de nous adapter au fil de la rencontre et d’essayer d’obtenir ce que nous voulons.

S’il y a un enseignement à tirer ce soir, c’est que lorsque notre équipe est au bord du chaos, cela devient compliqué. Elle doit être organisée. Aujourd’hui, nous ne l’avons pas été suffisamment.

Vous voulez que je vous en dise un peu plus, j’ai l’impression. Vous me demandez pourquoi. Je vais répéter ce que je viens de dire : nous avons commencé comme une équipe organisée, puis, petit à petit, notre jeu est devenu plus chaotique. »

Ian Cathro (ASSE) : « Je veux être un coach qui parvient à imposer son jeu à l’adversaire »

Je veux être un coach qui parvient à imposer son jeu à l’adversaire. Nous n’avons pas réussi à mettre en place un certain nombre de choses. Ce qui m’importe immédiatement, c’est de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là et comment nous avons pu livrer une telle prestation ce soir.

Je pense que nous avons surtout perdu notre organisation après le premier but. Il y a ensuite eu de nombreuses petites erreurs. Dans les phases offensives, un joueur glisse ou un ballon fuse un peu trop vite. Tout cela a un impact sur le match.

Votre observation est juste : individuellement comme collectivement, nous avons été loin de ce que nous devons faire. Mais je pense que nous avons déjà retenu une leçon ce soir. Elle était assez simple à comprendre. »