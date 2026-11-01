Guingamp – ASSE
L’ASSE est passée à côté à Guingamp (3-0). Fragiles en défense et trop imprécis devant, les Verts ont perdu leur organisation sans parvenir à réagir. Des titulaires aux remplaçants, personne n’a vraiment relevé le niveau. Voici les notes et appréciations de la rédaction après cette soirée à oublier.
Jakob BreumMilieu
La composition de l’ASSE
Les notes et les analyses
Mamour Ndiaye
Une soirée difficile après deux matchs sans encaisser de but. Trop avancé sur la frappe lointaine d’Averlant, il se fait surprendre par la trajectoire. Sa sortie devant Samoura ne lui permet pas davantage d’éviter le troisième but. Il repousse une tentative de Kielt à la 55e minute, mais manque cette fois de justesse dans ses décisions.
João Ferreira
Aligné à gauche, il connaît une première période délicate. Matumona apporte rapidement du danger dans son secteur et le Portugais peine à peser dans l’autre sens. Averti à la 29e minute pour une faute sur Gomis, il laisse sa place à Ben Old dès la pause.
Julien Le Cardinal
Le capitaine manque son intervention devant Ben Brahim sur l’ouverture du score. Il ferme ensuite la profondeur devant Kielt à l’heure de jeu, mais souffre à nouveau face à Hemia, qui l’élimine sur une grosse occasion de Bokangu. Trop souvent débordé dans une défense qui a perdu sa cohésion.
Sohaib Naïr
Une intervention autoritaire de la tête sur corner en début de rencontre, mais un retour compliqué dans une défense trop souvent prise dans son dos. Il laisse à Averlant l’espace nécessaire pour déclencher sa frappe sur le deuxième but. Comme ses partenaires, il n’a pas trouvé les réponses aux transitions bretonnes.
Kévin Pedro
De retour à droite, il n’a pas retrouvé l’influence affichée contre Nantes. Son couloir a été exposé aux montées guingampaises et son apport offensif est resté limité. Il obtient notamment un corner devant Ben Brahim après la pause, sans parvenir à créer le décalage dont les Verts avaient besoin.
Ben Old
Entré à la mi-temps, il propose rapidement une course en profondeur et un centre qui passe tout près de la tête de Breum. Une initiative intéressante, sans suite suffisamment dangereuse. Son entrée ne change pas le manque d’efficacité des Verts, ni leurs difficultés à contenir les contre-attaques.
Jakob Breum
Il est à l’origine de la meilleure occasion stéphanoise en première période : sa frappe enroulée touche l’extérieur du poteau à la 27e minute. Quelques déplacements intéressants, notamment sur un centre d’Old après la pause, mais pas assez de précision pour débloquer l’attaque. Ses coups de pied arrêtés n’apportent pas davantage la solution.
Maxime Bernauer
Il participe à la circulation du ballon, sans réussir à donner assez de tranchant au jeu stéphanois. La possession des Verts reste longtemps loin des zones dangereuses et le milieu ne contrôle plus les transitions adverses après la pause. Remplacé par Nadir El Jamali à la 67e minute.
Áron Csongvai
Son intervention devant Averlant dans la surface évite une première situation dangereuse. Mais il manque ensuite une occasion importante : sa tête à bout portant fuit le cadre, deux minutes avant le premier but guingampais. Son influence dans l’entrejeu reste insuffisante et Cathro le remplace à la mi-temps.
Augustine Boakye
Les Verts l’ont cherché, sans retrouver le joueur décisif des dernières semaines. Replacé plus haut après la pause, il attend la 83e minute pour obliger Ortola à intervenir sur une tête lobée. Gomis le reprend encore en profondeur dans le temps additionnel. Une influence trop intermittente pour relancer l’ASSE.
Mahmoud Jaber
Lancé après la pause pour remplacer Csongvai, il ne reproduit pas son entrée décisive contre Nantes. Il est notamment éliminé avec Le Cardinal sur le numéro d’Hemia qui offre une occasion à Bokangu. Averti dans le temps additionnel, il n’a pas réussi à rééquilibrer un milieu trop facilement traversé.
Zuriko Davitashvili
Il tente de provoquer à gauche, mais ses centres ne trouvent pas preneur. Surtout, il manque une possibilité de réduire rapidement l’écart à 2-0 sur un service de Cardona : sa reprise au point de penalty n’est pas cadrée. Averti pour comportement antisportif, puis remplacé par Duffus à la 67e minute.
Thierno Ballo
Titularisé en pointe, il ne parvient pas à se procurer d’occasion franche. Il se décale à droite pour participer au jeu, mais son centre vers Breum est trop haut et ses associations avec Boakye ne débloquent pas la situation. Une première période sans véritable poids offensif, avant sa sortie à la pause.
Irvin Cardona
Son entrée apporte quelques situations concrètes. Il sert Davitashvili devant le but dès la 51e minute, puis trouve Boakye sur un centre repris de la tête à la 83e. Deux actions qui auraient pu permettre aux Verts de revenir, mais pas assez de continuité pour renverser la rencontre.
Ian Cathro
Ses choix de départ ne fonctionnent pas et ses trois changements à la pause ne redressent pas l’équipe. Les Verts jouent plus haut, mais offrent aussi davantage d’espace dans leur dos. Malgré la possession, ils ne cadrent leur première tentative qu’à la 83e minute. Son équipe perd son organisation après l’ouverture du score et ne la retrouve jamais vraiment.