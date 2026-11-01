Une soirée difficile après deux matchs sans encaisser de but. Trop avancé sur la frappe lointaine d’Averlant, il se fait surprendre par la trajectoire. Sa sortie devant Samoura ne lui permet pas davantage d’éviter le troisième but. Il repousse une tentative de Kielt à la 55e minute, mais manque cette fois de justesse dans ses décisions.