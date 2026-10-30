L’ASSE aborde son déplacement à Guingamp avec tous les voyants au vert. Face à une équipe en quête de repère, les Verts doivent toutefois se méfier de leur propre confiance. Décryptage dans notre avant-match sur Youtube

La machine stéphanoise ne devra pas dérailler ce samedi. Une semaine après la victoire arrachée à Nantes (1-0), les hommes de Ian Cathro voudront rester dans le rythme à Guingamp. Mais cette fois, la formation adverse affiche moins de qualités. Onzièmes, les Bretons peinent à lancer concrètement leur saison (3 victoires en 10 rencontres).

Toutefois, tout annonce un match piège pour les Stéphanois qui, après 8 victoires, devront rester prudents. « Ce n’est jamais évident d’aller gagner au Roudourou », souligne Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert dans le dernier avant-match. « Il va falloir être solide. »

L’En Avant Guingamp en trois statistiques 11e, l’EAG a perdu 50% de ses rencontres depuis le début de saison (3 victoires, 2 nuls, 5 défaites)

depuis le début de saison (3 victoires, 2 nuls, 5 défaites) Avec 1,5 but encaissé par match , Guingamp n’est que la 12e défense de Ligue 2.

, Guingamp n’est que la 12e défense de Ligue 2. L’En Avant a concédé 5 des 15 buts dans le premier quart d’heure des secondes périodes, entre la 46e et la 60e minute.

Guingamp en quête de repères avant d’affronter l’ASSE

Tout juste victorieux de Clermont (0-2) après une série de 3 défaites consécutives, les Guingampais ont retrouvé le goût de la victoire, mais pas encore celui de la sérénité.

En quête de repères après un mercato qui n’a pas comblé les manques, l’EAG restent engluée dans le ventre mou, 11e de Ligue 2 avec 10 points. « C’est une équipe qui fournit beaucoup d’efforts, mais trop d’approximations techniques », explique Romain. J’ai l’impression qu’ils ont du mal à se trouver. Il y a un gros problème de confiance dans cet effectif. »

Les hommes de Sylvain Ripoll, toujours en sursis, paraissent aussi moins armés que les Guingampais des dernières saisons. « Peut-être un peu moins qualitatif« , estime Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Le piège de la confiance guette les Verts

Mais gare au cliché de la proie facile. D’autant que les hommes de Ian Cathro reviennent de deux victoires à l’arrachée. Face au Red Star (0-1) puis contre Nantes (1-0), l’ASSE s’en est tirée de peu. Les Verts ont même longtemps pensé concéder le nul le week-end dernier, avant de voir Boakye rafler les trois points (but 90e). « Nantes a trouvé le moyen de fermer notre milieu de terrain, analyse Romain « Ça manquait de mobilité, de dépassement de fonction. Si on reste un petit peu trop figé, on va devenir un peu plus prévisible. »

Après deux mois de compétition, le jeu de Ian Cathro ne surprend plus personne en Ligue 2. « Je nous trouve un peu moins convaincants dans le jeu, et un peu plus lus par les adversaires », prévient Romain. Le vrai danger vient toutefois d’ailleurs. À force d’enchaîner les victoires, les Verts pourraient se croire à l’abri face à un adversaire en difficulté. « Est-ce qu’il n’y a pas de la suffisance qui va s’installer ? », s’interroge Sylvain. « C’est toujours le risque quand tu es dans une équipe qui fonctionne. »

Avec six points d’avance sur le 3e, premier barragiste, une défaite de l’ASSE entamerait cette marge.

GUINGAMP-ASSE : ATTENTION À L’EXCÈS DE CONFIANCE ! — Avant-Match J11 Ligue 2