L’ASSE a connu un coup d’arrêt brutal ce samedi soir à Roudourou. En déplacement à Guingamp pour la onzième journée de Ligue 2, les Stéphanois espéraient poursuivre leur dynamique parfaite d’octobre et enchaîner un quatrième succès consécutif. Malheureusement pour les hommes d’Ian Cathro, la soirée a tourné au cauchemar avec un revers cuisant 3-0 qui met fin à une belle série d’invincibilité.

Après un retour de trêve idéal marqué par trois victoires sans encaisser le moindre but, l’ASSE abordait cette affiche bretonne en solide leader. La première mi-temps a pourtant rapidement révélé des difficultés d’organisation. Malgré deux belles opportunités pour Jakob Breum et Aron Csongvai, les Verts se sont fait surprendre sur une transition rapide conclue par Kielt avant la pause.

Au retour des vestiaires, le triple changement opéré par Ian Cathro n’a pas eu l’effet escompté. Les Guingampais ont rapidement doublé la mise grâce à une frappe splendide de trente mètres signée Teddy Averlant, assommant des Stéphanois incapables de cadrer la moindre tentative avant la 83ᵉ minute. En fin de rencontre, Amadou Samoura a définitivement scellé le sort du match d’un lob astucieux. L’ASSE s’incline lourdement (3-0) et manque l’occasion de s’envoler en tête du championnat.

Mamour Ndiaye pas rassurant dans sa cage

Pour sa troisième titularisation consécutive dans le but stéphanois, Mamour Ndiaye a vécu une soirée nettement plus éprouvante que les précédentes. Jusqu’ici protégé par un bloc défensif de fer, le portier sénégalais restait sur deux prestations très paisibles bonifiées par autant de clean sheets. Sur la pelouse de Roudourou, la réussite l’a nettement abandonné dès que les vagues adverses se sont rapprochées de sa surface.

Sans être le seul coupable sur la déroute globale, le gardien de l’ASSE n’est clairement pas exempt de tout reproche sur les réalisations bretonnes. Sur le bijou à longue distance d’Averlant, sa lecture de trajectoire et ses appuis semblent un ton en dessous. En fin de rencontre, sa sortie manquée sur le lob de Samoura vient concrétiser un manque d’assurance global qui tranche avec ses débuts rassurants. Simple jour sans où failles réelles ?

L’animation offensive de l’ASSE complètement en panne de solutions

Ce revers met en lumière des limites offensives déjà pressenties lors des deux dernières sorties victorieuses sur le score étriqué de 1-0. Face à Guingamp, le secteur offensif de l’ASSE a affiché une impuissance inquiétante en manquant cruellement d’idées, de verticalité et de tranchant dans le dernier geste. Il aura d’ailleurs fallu patienter jusqu’à la 83e minute pour assister à la seule frappe cadrée stéphanoise du match.

Cette prestation pose directement la question des choix tactiques et des adaptations de l’entraîneur. Les adversaires semblent désormais avoir parfaitement identifié et bloqué le circuit préférentiel des hommes d’Ian Cathro. Le technicien va devoir faire évoluer ses plans sous peine de voir son équipe stagner offensivement lors des prochaines journées. Face à Laval, les supporters de l’ASSE attendront un autre visage d’une attaque qui avait impressionné jusqu’à la défaite à Dunkerque.

Un naufrage collectif qui relance la course en tête

Au-delà de la prestation individuelle et collective très décevante, c’est l’impact comptable qui risque de peser lourd au classement. En manquant l’occasion d’asseoir leur domination au sommet de la Ligue 2, les joueurs de l’ASSE voient leur matelas d’avance fondre dangereusement et laissent une opportunité en or à l’ensemble du peloton de tête.

Derrière, la pression devient immédiate avec un Montpellier désormais calé à un seul petit point. La fin de journée s’annonce tout aussi menaçante avec le Red Star ou Nancy qui peuvent se rapprocher, tout comme Reims qui conserve la possibilité de recoller à une longueur en cas de succès à Sochaux. La lutte pour la montée est complètement relancée.