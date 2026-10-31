Trois victoires consécutives, aucun but encaissé et une place de leader à défendre. L’ASSE se déplace à Guingamp ce samedi à 20 heures avec plusieurs choix à faire dans son onze. Avant Ian Cathro, composez votre équipe pour ce rendez-vous à Roudourou.

Faut-il reconduire les hommes qui ont battu Nantes ou apporter quelques changements ? Les Verts ont trouvé les ressources pour faire céder les Canaris dans les dernières minutes. Ils vont désormais tenter d’enchaîner un quatrième succès, face à des Guingampais qui viennent de gagner à Clermont (2-0).

La dynamique plaide pour la continuité. Mais les dernières nouvelles de l’effectif et les entrées réussies contre Nantes donnent aussi matière à réfléchir.

Une défense de l’ASSE à recomposer autour de Ndiaye

Dans les buts, Mamour Ndiaye devrait poursuivre son intérim. Lors de son point sur l’effectif avant Guingamp, Ian Cathro a confirmé que Gautier Larsonneur, victime d’une entorse au genou, serait encore absent plusieurs semaines. Tamar Svetlin reste également indisponible, tandis que Paul Eymard poursuit sa réathlétisation.

En défense, Kévin Pedro et Julien Le Cardinal ont donné des nouvelles rassurantes après les coups reçus contre Nantes. Sohaib Naïr, malade lors de la dernière journée, est attendu de retour, ce qui pourrait permettre à Pedro de retrouver un couloir.

Reste à choisir l’équilibre de cette ligne arrière. João Ferreira doit-il conserver sa place ? Ben Old doit-il débuter à gauche ? Chico Lamba, entré contre Nantes, mérite-t-il davantage de temps de jeu ? Retrouvez les dernières informations sur le groupe stéphanois avant de faire vos choix.

Jaber et Ballo peuvent-ils bousculer le onze ?

Au milieu, Áron Csongvai et Maxime Bernauer offrent de la continuité à l’équipe. Mais Mahmoud Jaber a marqué des points avec son centre décisif pour Augustine Boakye contre Nantes. Son entrée vous donne-t-elle envie de le voir commencer à Roudourou ?

Devant, les possibilités ne manquent pas non plus. Jakob Breum et Boakye sont régulièrement impliqués dans les actions décisives. Irvin Cardona a offert la victoire aux Verts au Red Star, tandis que Zuriko Davitashvili était titulaire contre Nantes. Thierno Ballo peut lui aussi prétendre à une place dès le coup d’envoi.

À vous de choisir : privilégier la stabilité ou modifier quelques postes pour attaquer ce déplacement ? Sélectionnez vos onze titulaires dans le module ci-dessous et proposez votre composition pour Guingamp–ASSE.