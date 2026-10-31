L’ASSE se déplace à Guingamp ce soir (20h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. En difficulté sur ce début de saison, l’EAG doit confirmer contre le leader du championnat sa victoire à Clermont (0-2). Dylan Le Mée, journaliste pour Ouest-France, a répondu à nos questions avant la rencontre.

La tâche sera difficile pour l’EAG. Après sa première victoire en plus d’un mois (0-2 contre Clermont), l’En Avant Guingamp hérite de la mission de confirmation contre l’ASSE. Les hommes de Sylvain Ripoll, en quête de repères, n’ont toujours pas lancé leur saison. En dix rencontres disputées, les Bretons ne comptabilisent que trois petites victoires, pour cinq défaites. Mais ce succès à Clermont pourrait offrir une motivation supplémentaire à l’EAG contre les Stéphanois.

L’En Avant Guingamp en trois statistiques 11e, l’EAG a perdu 50% de ses rencontres depuis le début de saison (3 victoires, 2 nuls, 5 défaites)

depuis le début de saison (3 victoires, 2 nuls, 5 défaites) Avec 1,5 but encaissé par match , Guingamp n’est que la 12e défense de Ligue 2.

, Guingamp n’est que la 12e défense de Ligue 2. L’En Avant a concédé 5 des 15 buts dans le premier quart d’heure des secondes périodes, entre la 46e et la 60e minute.

Comment expliquer le début de saison compliqué que vit Guingamp, onzième de Ligue 2 ?

« Ce n’est pas vraiment étonnant de voir l’EAG à ce classement après 10 journées. Parce que c’est une équipe qui est en cours de reconstruction, peu expérimentée pour la Ligue 2, qui recherche encore ses cadres. Par exemple, Stanislas Kielt a pris la succession de Louis Mafouta, qui avait l’habitude de marquer entre 10 et 20 buts par saison. On ne peut pas lui demander la même chose. Il y a un petit retard à l’allumage qui n’est pas anormal. Cette équipe doit progresser collectivement et individuellement tout au long de la saison.

Il y a de la qualité malgré tout dans cette équipe-là, parce qu’ils sont allés chercher des résultats contre Nantes (3-3) et Reims (2-2). À Auguste-Delaune, ils ont réalisé le match le plus cohérent collectivement depuis le début de la saison. Mais c’est une rencontre symptomatique de ce début de saison, avec cinq petites minutes de trou d’air qui leur ont coûté les trois points (deux buts encaissés à la 48e et 50e minute).

Parce que la défense est l’une des moins bonnes de Ligue 2. La charnière centrale est plutôt solide et commence à être expérimentée. Mais le problème vient des latéraux, notamment à gauche avec un Tuomas Ollila loin de répondre aux attentes. On l’a vu contre Clermont, la moindre incursion montre que l’édifice est encore un peu fragile. »

La victoire à Clermont (0-2) est-elle une parenthèse, ou le début d’une nouvelle série ?

« C’est une vraie victoire collective. Dans les attitudes, j’ai vu des joueurs concernés, avec l’envie de bien faire, de la solidarité. Dès le début du match, ils sont allés chercher très haut les Clermontois pour les empêcher de jouer et de relancer. Il y avait une harmonisation collective sur le pressing défensif. Ils ont récupéré beaucoup de ballons dans le dernier tiers du terrain. Ils ont montré qu’ils pouvaient se sortir de cette situation difficile, et ça passait par un collectif.

Après trois défaites consécutives en championnat, certaines équipes auraient pu lâcher mentalement. Mais ce n’est pas le cas à Guingamp. Les deux buts, marqués par Samir Ben Brahim sont issus d’actions collectives (24e, 29e). »

Comment les Guingampais peuvent-ils renverser l’ASSE ce samedi au Roudourou ?

« Cette prestation nous rassure avant d’aller affronter l’ASSE, la meilleure équipe de Ligue 2. C’est sur ce match-là qu’ils doivent montrer du caractère et de la solidarité.

Surtout, ils n’auront rien à perdre. Ils ont tout à gagner à montrer ce dont ils sont capables, et que le début de saison ne reflète pas leurs qualités. Je pense que c’est un levier motivationnel que Sylvain Ripoll va actionner. C’est clairement une motivation d’aller chercher le leader.

Ce qui peut mettre en danger l’ASSE, comme Guingamp, c’est la capacité à ressortir les ballons de la défense. Sylvain Ripoll veut voir son équipe relancer court, prendre des risques. Donc, à la fois, ça peut être salvateur pour Guingamp. Mais ça peut précipiter un peu leur chute, avec des joueurs qui, parfois, prennent des risques démesurés. »