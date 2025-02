Accrochée par Angers au bout du suspense, l’ASSE a encore laissé filer des points pour le maintien. Surtout, les Verts ont encaissés trois buts de plus, dont deux sur penaltys. Avec 13 penaltys concédés cette saison, les Stéphanois sont les pires d’Europe dans ce domaine. Voici les trois enseignements du match.

Après la claque reçue sur le terrain de l’Olympique de Marseille samedi dernier (5-1), l’ASSE entamait face à Angers une série de quatre matches cruciaux dans l’espoir d’un maintien en Ligue 1. Auteurs d’une entame de match catastrophique, les Verts ont rapidement été menés de deux buts après un doublé d’Himad Abdelli (6’, 17’). Si les Stéphanois ont réussi à renverser le match grâce à un doublé d’Irvin Cardona (36’, 74’) et un but de Pierre Ekwah (51’), ils ont une fois de plus été plombés par une défense pas au niveau avec l’égalisation de Bamba Dieng sur un nouveau penalty (90’+3).

Une défense de l’ASSE pas au niveau de la Ligue 1

Deux nouveaux penaltys concédés qui font monter le total de penalty concédés cette saison à 13 pour l’ASSE. Un record en Europe et le symbole d’une défense qui n’a tout simplement pas le niveau de la Ligue 1. Après une entame plutôt cohérente où les Verts maîtrisaient le ballon, Dylan Batubinsika a concédé un pénalty évitable sur la première incursion angevine dans le camp de l’ASSE (6’). 0-1 et rapidement 0-2 avec le doublé d’Abdelli (17’) qui a profité d’une tête sur la barre d’Ibrahima Niane. Profité aussi, surtout, de l’apathie défensive de Batubinsika devant Jim Allevinah au moment du centre puis de Mickaël Nadé dans la surface.

Un retard rapide de deux buts et la crainte d’une désillusion de plus pour l’ASSE. Heureusement, dominateurs, les Stéphanois ont renversé la partie grâce à deux buts de Cardona (36’, 74’) et un but d’Ekwah (51’). En fusion, Geoffroy-Guichard se préparait alors à fêter le retour d’un succès qui fuit les Verts depuis le match face à Reims (3-1) pour la première d’Horneland, début janvier. Mais comme souvent, la défense l’ASSE a encore réussi à se saboter en concédant un nouveau penalty dans les ultimes secondes de la partie (90’+3).

3-3, un match fou, huit points de retard sur Angers et surtout deux points de perdus pour les Verts qui restent englués dans la zone rouge. Si Kilmer Sports Venture estimait l’hiver dernier que la défense stéphanoise n’avait pas besoin d’amélioration, la réalité de la chose, qui sautait déjà aux yeux avant la trêve, est choquante. Et avec 53 buts encaissés en 23 journées de Ligue 1, la défense de l’ASSE pourrait clairement coûter un maintien dans l’élite…

Une attaque retrouvée ?

Si les Verts ont encore encaisser trois buts, ils en ont aussi mis trois, le signe, peut-être, d’une attaque retrouvée. Et ce ne serait vraiment pas un luxe pour l’ASSE. De retour cet hiver, Cardona, en plus d’une entente naissante avec Lucas Stassin, qu’il a servi sur son but à Marseile, s’est offert un doublé dans un Chaudron où il est définitivement un joueur différent.

Laissé sur le banc au coup d’envoi, Zuriko Davitashvili a lui aussi montré un visage bien plus convainquant que celui affiché ces dernières semaines. Virevoltant sur son aile gauche, le Géorgien a fait de nombreuses différences. Surtout, il a offert deux passes décisives à Ekwah puis à Cardona. Si Eirik Horneland souhaitait piquer son meilleur buteur, c’est réussi. Surtout, espérons que cela continu pour l’ASSE qui aura forcément besoin d’un Davitashvili décisif pour tenter d’arracher un maintien en Ligue 1.

Horneland dit déjà adieu à ses principes avec l’ASSE ?

Une bonne prestation offensive qui a tout de même laissé apparaître des premiers changements dans la philosophie de jeu des Verts. En effet, après des premières prestations où Horneland avaient mis en place ses principes de jeu, ces derniers semblent avoir été abandonnés. En effet, face à Angers, le coach stéphanois a abandonné ses préceptes de pressing tout-terrain pour harceler l’arrière garde adverse.

Sans aucun doute une adaptation face à la qualité réelle d’un effectif pas taillé pour la Ligue 1 et qui s’est encore affaibli l’hiver dernier. Incapable de battre Angers à domicile pour le premier des quatre matches à venir, l’ASSE s’est donc tiré une nouvelle balle dans le pied. Samedi prochain, c’est Nice, à la lutte pour le podium, qui se déplace à Geoffroy-Guichard. Surtout, derrière, les Verts iront au Havre puis à Montpellier, ses deux concurrents principaux pour éviter la descente directe. Et avec 2 points pris sur 33 possibles à l’extérieur, les craintes sont réelles.