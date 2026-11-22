Zuriko Davitashvili n’a pas tardé à faire parler son talent. Entré en jeu face au Stade de Reims, l’attaquant géorgien a inscrit l’unique but de la rencontre et offert une précieuse victoire à l’AS Saint-Étienne (0-1). Au micro du Progrès, le numéro 22 des Verts est revenu sur cette soirée réussie.

L’AS Saint-Étienne a réalisé une excellente opération en s’imposant sur la pelouse du Stade de Reims. Dans une rencontre disputée entre deux candidats aux premières places de Ligue 2, les Stéphanois ont su faire la différence en seconde période.

Et le héros de la soirée se nomme Zuriko Davitashvili. L’attaquant géorgien a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à l’heure de jeu. Un choix payant pour Ian Cathro. Le Stéphanois a rapidement trouvé le chemin des filets pour permettre aux Verts de repartir avec les trois points.

Au-delà de son but, l’ancien Bordelais a également retrouvé des sensations positives. Une satisfaction qu’il n’a pas cachée après la rencontre.

Zuriko Davitashvili satisfait de la victoire de l’ASSE

Face aux journalistes du Progrès, Zuriko Davitashvili a d’abord insisté sur la difficulté de cette confrontation. Le Géorgien savait que les Verts devaient s’employer pour venir à bout d’une formation rémoise particulièrement coriace.

« Ça a été un match plutôt difficile. L’adversaire était coriace, mais nous avons bien joué. Surtout en seconde période, où nous avons su hausser notre niveau. Nous sommes très satisfaits et prêts à poursuivre sur cette lancée », a expliqué l’attaquant stéphanois.

Le discours du numéro 22 témoigne aussi de l’importance de ce résultat pour le groupe. Face à un concurrent direct, l’ASSE a su répondre présent dans un contexte exigeant. Les hommes de Ian Cathro ont notamment dû faire preuve de patience avant de trouver la faille.

Un coaching gagnant et un but qui fait du bien

L’attaquant stéphanois est également revenu sur les difficultés rencontrées face à Reims. Pour lui, les ajustements effectués par le staff à la pause ont joué un rôle important dans le scénario de la rencontre.

« C’est toujours des matchs intenses, surtout contre cette équipe, c’est systématiquement difficile. L’entraîneur nous a parlé à la mi-temps et a apporté quelques ajustements, je pense que cela a été déterminant pour nous ce soir », a-t-il confié au Progrès.

Le coaching de Ian Cathro a finalement fait la différence. En lançant Davitashvili à la place de Thierno Ballo, le technicien stéphanois a trouvé la solution pour débloquer une rencontre jusque-là très disputée.

Le Géorgien a parfaitement répondu aux attentes. Sur un mouvement collectif bien construit, Augustine Boakye a délivré un centre que son coéquipier a conclu au second poteau. L’ASSE a alors pris les commandes de la rencontre à la 61e minute.

Davitashvili retrouve le sourire avec l’ASSE

Cette réalisation représente également une satisfaction personnelle pour Zuriko Davitashvili. L’attaquant avait besoin de retrouver de bonnes sensations et de peser davantage dans le jeu stéphanois. Son entrée face à Reims lui a permis de marquer des points.

« Marquer cinq minutes après être entré en jeu, forcément, c’est spécial. Ça m’a aidé à retrouver le rythme, et je suis vraiment heureux d’avoir inscrit ce but », a-t-il reconnu.

Un but qui pourrait compter dans la suite de sa saison. Souvent attendu pour ses qualités techniques et sa capacité à faire des différences individuelles, le Géorgien dispose désormais d’un nouvel argument pour retrouver une place importante dans le onze stéphanois.

Surtout, cette victoire permet aux Verts de conforter leur position en tête de la Ligue 2. Avec trois points supplémentaires dans leur escarcelle, les Stéphanois peuvent aborder la suite avec confiance.

Davitashvili, lui, espère certainement que cette réalisation marquera le début d’une période plus prolifique. Son talent n’a jamais été remis en question. Reste désormais à enchaîner les performances pour devenir un élément incontournable du dispositif stéphanois.