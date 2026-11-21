Le déplacement des supporters de l’ASSE à Reims tourne au véritable imbroglio. Alors que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a confirmé la possibilité pour les supporters stéphanois de rejoindre le stade Auguste-Delaune, plusieurs bus seraient toujours bloqués à l’entrée du département de la Marne. Une situation ubuesque à moins de deux heures du coup d’envoi.

Les supporters stéphanois ont pourtant tout fait pour faire valoir leurs droits. Depuis plusieurs jours, les associations de supporters se mobilisent contre les arrêtés interdisant leur déplacement à Reims. L’Association nationale des supporters (ANS) a notamment saisi le Conseil d’État en urgence. Si le premier recours n’a pas abouti à une suspension de l’arrêté ministériel, la décision rendue comportait une précision importante concernant l’accès au stade.

Une décision de justice qui semblait pourtant claire

Le Conseil d’État avait notamment précisé que les supporters stéphanois pouvaient accéder au stade et s’y présenter comme tels, à condition de ne pas afficher leur appartenance au club durant leur trajet.

Une interprétation défendue par l’ANS, qui entendait permettre aux quelque 1 000 supporters annoncés de rejoindre le parcage visiteurs d’Auguste-Delaune.

Mais le bras de fer avec la préfecture de la Marne ne s’est pas arrêté là. Après une communication du préfet rappelant le maintien de l’interdiction de déplacement, l’association a engagé une nouvelle démarche devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Ce dernier a confirmé la possibilité pour les supporters stéphanois de rejoindre le stade, sous réserve de respecter la condition fixée concernant l’absence de signes distinctifs durant le trajet. La préfecture devait donc permettre leur accueil dans le parcage.

Les bus des supporters de l’ASSE toujours bloqués !

Pourtant, sur le terrain, la situation serait bien différente. Alors que les décisions de justice ont été rendues, les bus des groupes de supporters stéphanois seraient toujours immobilisés à l’entrée du département de la Marne.

Une situation particulièrement difficile à comprendre pour les supporters concernés. Certains ont quitté Saint-Étienne dès le matin pour effectuer ce déplacement. Ils ont engagé des frais, organisé leur journée et parcouru plusieurs centaines de kilomètres dans l’espoir de soutenir leur équipe.

À moins de deux heures de la rencontre, l’incertitude reste donc totale. Selon les informations qui nous sont remontées, les autorités pourraient contraindre les autocars à faire demi-tour, malgré les décisions judiciaires rendues en faveur de l’accès au stade.

Un nouvel affront pour les supporters stéphanois ?

La situation est difficilement compréhensible. Comment justifier qu’une décision de justice confirmant les conditions d’accès au stade ne puisse pas être appliquée sereinement.

L’ANS et les groupes stéphanois ont obtenu des précisions judiciaires après plusieurs démarches en urgence. Pourtant, les supporters se retrouvent désormais dans une situation où leur présence à Reims reste incertaine, alors même qu’ils ont pris la route depuis plusieurs heures.

L’issue de ce nouvel épisode n’est pas encore connue. Une chose est certaine : à quelques heures du coup d’envoi de Reims – ASSE, ce déplacement est devenu un véritable feuilleton juridique et administratif. Et les premiers à en subir les conséquences sont encore une fois les supporters.

EDIT 18h25 : Les bus stéphanois sont renvoyés dans la Loire…