Parti de l’ASSE l’été dernier pour découvrir le championnat russe, Mickaël Nadé s’est illustré ce dimanche avec le Rodina Moscou. Remplaçant au coup d’envoi face à Orenburg, l’ancien défenseur stéphanois a inscrit un but précieux dans la course au maintien de sa nouvelle équipe, finalement victorieuse (1-2).

Après dix années passées sous les couleurs stéphanoises et 144 rencontres disputées avec l’équipe première, Mickaël Nadé a quitté définitivement le Forez en août dernier. Transféré au United FC, aux Émirats arabes unis, le défenseur central a immédiatement été prêté au Rodina Moscou.

Moins régulièrement titularisé ces dernières semaines, l’ancien Vert est parvenu à se montrer décisif ce dimanche. Opposé à Orenburg lors de la 16e journée du championnat russe, son club était mené au score lorsque le défenseur de 27 ans a fait son apparition sur la pelouse à la 69e minute.

Onze minutes plus tard, Mickaël Nadé a remis les deux formations à égalité sur une passe décisive de German Onugkha. Ce dernier s’est ensuite chargé d’inscrire le but de la victoire à la 85e minute, permettant aux Moscovites de repartir avec les trois points (1-2). L’ancien Stéphanois a obtenu la note de 7,6 sur Sofascore.

1-1 Nade

(https://t.co/nyRrbJZXVc) https://t.co/9B03XqMMgM — RPL Sky (@RPLNews_eng) November 29, 2026

Un succès précieux pour l’ancien défenseur de l’ASSE

Après deux défaites consécutives en championnat face à l’Akhmat Grozny et au Lokomotiv Moscou, le Rodina retrouve le chemin de la victoire au meilleur moment.

Avec quinze points au compteur, le club de la capitale russe occupe provisoirement la treizième place, synonyme de barrages de maintien. Grâce à ce succès, les coéquipiers de Mickaël Nadé reviennent toutefois à deux longueurs d’Orenburg et du Dynamo Makhatchkala.

Habitué aux batailles pour le maintien lors de ses années stéphanoises, le défenseur central doit désormais relever un défi similaire en Russie. Son but du jour pourrait peser lourd au moment de faire les comptes.

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