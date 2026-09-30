La trêve internationale ne signifie pas repos pour l’ASSE. Plusieurs joueurs de Saint-Étienne ont rejoint leur sélection pendant que le groupe d’Ian Cathro poursuit son travail. Les Verts disputeront également un match de préparation face au FC Sion vendredi. Un programme chargé jusqu’à dimanche.

L’ASSE traverse une semaine particulière. Privé de nombreux internationaux, le staff doit composer avec un effectif réduit à l’entraînement. Les séances des professionnels masculins se déroulent à huis clos.

Le groupe stéphanois reste néanmoins au travail. Après plusieurs séances au centre sportif Robert-Herbin, les Verts auront même droit à une opposition avant le week-end.

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L’ASSE prépare un match face au FC Sion

Pas de rencontre officielle pour l’équipe première cette semaine. Saint-Étienne profitera toutefois de la trêve pour garder le rythme.

Un match de préparation est programmé vendredi 2 octobre face au FC Sion. Cette rencontre face au club suisse se disputera à huis clos.

Une opposition intéressante pour les stéphanois. Le technicien stéphanois pourra donner du temps de jeu aux joueurs restés dans le Forez. Cette rencontre peut également permettre de travailler certains automatismes en attendant le retour des internationaux.

Ces derniers sont nombreux à avoir quitté l’Étrat. Une situation qui réduit forcément les possibilités d’Ian Cathro durant cette semaine de travail.

Plusieurs internationaux de l’ASSE sur le pont

Les rencontres internationales vont s’enchaîner jusqu’à dimanche.

Jeudi, Irvin Cardona doit affronter Gibraltar avec Malte. Ben Old sera lui opposé au Panama avec la Nouvelle-Zélande.

La journée de vendredi réserve une affiche particulière aux supporters stéphanois. La Hongrie d’Aron Csongvai affrontera la Géorgie de Zuriko Davitashvili. Deux joueurs de l’ASSE pourraient donc se retrouver adversaires sous le maillot de leur sélection. Kévin Pedro sera également concerné avec la RDC face à l’Afrique du Sud.

Samedi, Tamar Svetlin affrontera l’Écosse. Adam Baallal jouera contre l’Égypte avec le Maroc U20, tandis que Nadir El Jamali retrouvera l’Italie avec les Bleuets.

Enfin, quatre Stéphanois seront concernés dimanche. Augustine Boakye et le Ghana affronteront le Maroc. Irvin Cardona et Malte joueront contre Andorre. Nathan Kasia sera opposé au Sénégal avec la France U18. Mamour Ndiaye terminera cette séquence face aux Comores avec le Sénégal.

L’ASSE également mobilisée chez les jeunes

Le week-end ne se limitera pas aux internationaux et au match amical de l’équipe première.

La réserve de l’ASSE retrouvera la compétition samedi. Les Verts recevront Rousset au stade Aimé-Jacquet à 16 heures dans le cadre du championnat de National 2. La rencontre sera diffusée en direct vidéo sur ASSE.TV.

Dimanche, les U19 stéphanois accueilleront Nice au même endroit à 11 heures. Au même moment, les U17 se déplaceront en Corse pour défier l’AC Ajaccio au stade Dume Luciani.

Une semaine donc particulièrement dense pour le club malgré l’absence de rendez-vous officiel pour les hommes d’Ian Cathro.