L’ASSE a évité le piège savoyard de justesse ce week-end pour son entrée en lice en Coupe de France. Opposés à Rumilly-Vallières (National) au Parc des Sports d’Annecy, les hommes d’Ian Cathro se sont imposés 2-1 dans la douleur après avoir été menés au score. Si la qualification est assurée, le contenu proposé laisse à désirer et la place à des enseignements négatifs…

Privée de ses internationaux, l’équipe stéphanoise remaniée a livré une première période très poussive. Peu inspirés dans les trente derniers mètres, les Verts n’ont cadré qu’une seule frappe par Mahmoud Jaber, tout en perdant Lamine Sonko sur blessure dès la 36ᵉ minute.

Au retour des vestiaires, Rumilly-Vallières a bousculé l’ASSE en touchant le poteau avant d’ouvrir logiquement le score à la 58ᵉ minute sur un but contre son camp de Nathan Kasia. L’entrée en jeu de Jakob Breum a alors sonné la révolte stéphanoise. En deux minutes chrono, Ben Old a d’abord égalisé d’une frappe puissante (69ᵉ) avant de déposer un centre parfait sur la tête de João Ferreira (71ᵉ), offrant aux Verts un succès étriqué (1-2).

Duffus et les jeunes n’ont pas saisi leur chance

Cette rencontre de Coupe de France offrait une belle vitrine aux éléments en manque de temps de jeu, mais le bilan individuel s’avère décevant. Titularisé pour la toute première fois à la pointe de l’attaque, de l’ASSE cette saison, Joshua Duffus n’a pas marqué de points auprès de son entraîneur. Le Jamaïcain a trop peu pesé sur la défense haut-savoyarde et n’a pas su se montrer décisif sur ses rares ballons exploitables.

Du côté des jeunes visages lancés dans le grand bain, la soirée a été tout aussi compliquée. Défensivement, Nathan Kasia a affiché une fébrilité certaine, symbolisée par son but contre son camp malheureux. Valentin Depalle a été remplacé dès la pause après une première période discrète, tandis que Lamine Sonko n’a pas eu l’opportunité de se montrer avant de sortir sur blessure. Entré à sa place, Lucas Reynaud a vécu une après-midi difficile, en étant remplacé à son tour après une demi-heure sans relief.

Jakob Breum indispensable pour guider l’ASSE vers la victoire

Longtemps amorphe et sans idées directrices, l’animation offensive de l’ASSE a changé de visage à la 62ᵉ minute dès l’entrée en jeu de Jakob Breum. Le milieu offensif danois s’est immédiatement rendu disponible entre les lignes pour apporter la justesse technique et la verticalité qui manquaient cruellement à ses partenaires jusque-là.

Impliqué directement dans le réveil collectif, il a dynamisé les phases de transition et s’est retrouvé à l’origine des deux réalisations stéphanoises. Sa feinte de corps a ouvert le chemin du but à Thierno Ballo qui a buté sur une parade réflexe du portier adverse avant que Ben Old n’égalise et montre la voie.

Son influence confirme qu’il est devenu un joueur essentiel du système d’Ian Cathro. À ses côtés, le néo-zélandais a également tiré son épingle du jeu en se montrant beaucoup plus percutant et décisif dès qu’il a été replacé un cran plus haut sur le terrain. L’ASSE, en panne d’idées, a dû attendre l’entrée en jeu de son numéro dix danois pour aller chercher une qualification pourtant essentielle.

Aucune marge quand l’état d’esprit fait défaut

Malgré les deux divisions d’écart séparant les deux formations sur le papier, l’ASSE n’a jamais donné l’impression de surclasser son adversaire. En abordant cette rencontre avec un manque flagrant d’intensité et de rythme, les Verts ont affiché une forme de suffisance qui aurait pu leur coûter une élimination prématurée dès leur entrée dans la compétition. Après une première soporifique, les Ligériens sont rentrés du vestiaire en se laissant malmener par Rumilly.

Il aura finalement fallu attendre l’ouverture du score savoyarde à l’heure de jeu pour voir les Stéphanois réagir et élever légèrement leur niveau d’engagement. Ce match rappelle que peu importe l’écart sur le papier, un effectif ne dispose d’aucune marge de manœuvre dès lors que la rigueur et l’humilité ne sont pas au rendez-vous…

Ian Cathro, qui affichait la folle ambition de remporter la Coupe de France cette saison, devra faire passer le message a ses joueurs. Ce n’est pas en prenant de haut un adversaire censé être plus faible que l’on obtient des récompenses. La fin de saison dernière devrait servir d’exemple a une équipe vue comme favorite et qui s’est écroulée face au promu Manceau.