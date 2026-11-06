À l’approche du rendez-vous face à Laval, Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur a notamment évoqué le début de saison de son équipe, la gestion de son effectif et la progression de Joshua Duffus. Il a également livré son analyse d’une équipe lavalloise qu’il prend très au sérieux. Plusieurs sujets importants ont ainsi été abordés, avec un discours qui témoigne de ses ambitions pour la suite de la saison.

Après onze rencontres disputées, Ian Cathro estime que son équipe dispose déjà de bases intéressantes. Le technicien reste toutefois conscient du chemin qu’il reste à parcourir. Pour lui, ce groupe se trouve encore au début d’un nouveau cycle et doit continuer à progresser rapidement.

« On sait qu’on a entamé un nouveau cycle, qu’on a derrière nous 11 matchs et qu’on est au début de quelque chose de nouveau. On avance, on apprend. Et on essaie de s’améliorer le plus vite possible », a-t-il expliqué.

Le bilan comptable et sportif ne suscite pas d’inquiétude particulière chez l’entraîneur. Il estime même que son équipe a montré des choses intéressantes depuis le début de la saison. Sur les onze matchs disputés, un seul aurait réellement été manqué.

« Sur ces 11 matchs, on en a fait un de réellement mauvais. Et les autres étaient de factures différentes, entre moyenne et bonne », a-t-il précisé.

Le technicien considère donc que son groupe possède une base suffisamment solide pour atteindre ses objectifs. Il ne parle pas encore d’un début de saison exceptionnel, mais refuse également de tirer la sonnette d’alarme. Le travail réalisé depuis le 1er juillet lui donne des raisons d’être satisfait.

Laval, un adversaire que Cathro prend au sérieux

Le prochain défi s’annonce particulièrement intéressant face à Laval. Ian Cathro connaît les qualités de son adversaire et se méfie notamment de sa capacité à mettre en difficulté les équipes qui lui font face.

L’entraîneur décrit une formation capable de varier ses approches offensives. Les Lavallois savent se projeter rapidement vers l’avant, mais aussi conserver le ballon pour installer leur jeu.

« Je pense que cette équipe de Laval a une manière bien à elle d’attaquer, de positionner ses joueurs assez haut sur le terrain, qui est capable de jouer de manière aussi très verticale et qui est capable de vous confisquer le ballon pendant une certaine période de la rencontre », a-t-il analysé.

Un discours qui montre que le technicien ne sous-estime absolument pas cette opposition. Il souligne également le potentiel offensif des Mayennais, capables de se procurer de nombreuses occasions au cours d’une rencontre.

« Offensivement, c’est une équipe qui est capable de produire un gros nombre d’occasions. On va essayer de se montrer à la hauteur. En tout cas, on se prépare pour donner la meilleure version de nous-mêmes pour répondre à ces challenges. »

Le message est clair : son équipe devra répondre présente dans tous les secteurs du jeu. La préparation doit permettre de trouver les solutions face aux différentes situations que Laval pourrait proposer.

Joshua Duffus impressionne par son travail

Autre sujet abordé en conférence de presse : la progression de Joshua Duffus. Le jeune joueur semble avoir marqué des points auprès de son entraîneur, qui apprécie particulièrement son investissement quotidien.

Ian Cathro insiste sur la volonté du joueur de progresser et de mieux définir son profil. À ses yeux, Duffus ne se contente pas de travailler ses qualités actuelles. Il cherche également à développer son potentiel pour devenir un joueur encore plus complet.

« Joshua Duffus est un jeune joueur qui travaille vraiment beaucoup. Il travaille aussi pour essayer de voir quel genre de joueur il peut devenir. C’est quelqu’un qui travaille beaucoup pour affiner certaines parties, certaines de ses qualités », a expliqué le technicien.

Mais les compliments ne s’arrêtent pas là. L’entraîneur souligne également l’image dont bénéficie le jeune joueur auprès de ses partenaires. Un élément particulièrement intéressant pour mesurer son importance dans le vestiaire.

« C’est quelqu’un qui m’impressionne par son travail. L’ensemble de ses coéquipiers portent un regard avec beaucoup de valeur sur ce joueur. C’est un joueur qui compte beaucoup pour l’équipe. »

Un soutien appuyé qui confirme la confiance accordée à Joshua Duffus. Son investissement semble apprécié au-delà du seul regard de son entraîneur. Reste désormais à poursuivre sur cette voie pour continuer à gagner en importance dans le collectif.

Irvin Cardona : un choix assumé par l’entraîneur

La question de la titularisation d’Irvin Cardona a également été posée à Ian Cathro. L’absence de l’attaquant dans le onze de départ ne serait liée à aucun problème particulier. Le technicien a tenu à clarifier la situation.

« La réponse est non. C’est simplement une question de gestion, de choix de l’entraîneur », a-t-il répondu.

L’entraîneur rappelle ainsi qu’il dispose de plusieurs profils dans son effectif. Une diversité qu’il considère comme une véritable force pour répondre aux différents scénarios rencontrés au cours d’une saison.

« On a dans notre effectif plusieurs joueurs qui ont tous des qualités différentes et on a besoin de chacun de ces profils pour qu’ils puissent nous apporter leur meilleur face aux scénarios auxquels on peut être confronté. »

Un discours qui souligne l’importance de la profondeur de l’effectif. Pour Ian Cathro, chaque joueur peut avoir un rôle à jouer. La gestion du groupe et les choix de composition restent donc des éléments essentiels pour atteindre les objectifs fixés.