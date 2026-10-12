L’ASSE a repris la première place de la Ligue 2 en battant Rodez (2-0), samedi. Présent à Geoffroy-Guichard, Dominique Rocheteau s’est exprimé sur le début de saison des Verts de Ian Cathro.

Après trois semaines de trêve internationale, la Ligue 2 a repris ses droits ce week-end. Un retour parfaitement négocié par l’ASSE, qui s’est imposée face à Rodez (2-0) dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. De quoi permettre aux Stéphanois de reprendre la tête du championnat, qui leur avait été chipé par le Red Star dans l’après-midi. Un duel à distance qui fait déjà saliver en vue du déplacement des Verts à Bauer, samedi 17 octobre (20 h).

La jurisprudence de la fin de saison dernière

En attendant, l’équipe de Ian Cathro avait la réception des Ruthénois à négocier, et elle l’a bien fait. D’abord malheureux après avoir raté une énorme occasion (4′), Thierno Ballo a lancé les Verts au quart d’heure de jeu (15′). Trouvé par une magnifique passe de Jakob Breum, l’Autrichien a trompé Braat d’un tir croisé. Et si l’ASSE s’est fait peur face à une formation de Rodez entreprenante, Augustine Boakye a permis aux Stéphanois de s’imposer sur un but venu d’ailleurs. À l’instar d’un Neymar en 2016 avec Barcelone, le Ghanéen, servi par Breum, a mystifié son adversaire d’un sombrero avant de conclure d’une volée du pied droit (55′).

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Un but sublime qui a probablement régalé Dominique Rocheteau, présent à Geoffroy-Guichard pour assister à la rencontre. Passé à l’Orbital avant la rencontre pour dédicacer son nouveau livre « Soif d’idéal, mes années foot« , l’Ange Vert est revenu sur le début de saison de l’ASSE.

L’ASSE, « c’est comme à Marseille, il y a beaucoup de pression »

« On prend du plaisir à les regarder. L’année dernière, on a manqué la montée de peu sur cette série de trois matches en fin de saison. On voit qu’ils auraient déjà dû monter l’année dernière. Il ne faut pas trop y penser mais en même temps le garder en tête, a-t-il d’abord prévenu au micro de La Voix des Verts. Normalement, ils devraient dominer ce championnat, parce qu’il y a eux et peut-être deux ou trois autres équipes, mais on est censé être au-dessus. Il faut quand même faire attention, ça reste spécial ici, à Saint-Étienne. C’est comme à Marseille ou dans les grands clubs, il y a beaucoup de pression. Et la pression fait qu’il faut faire attention en fin de saison. »

Une petite mise en garde avant de dresser les bons points du début d’exercice réussi par l’équipe stéphanoise. Ancien joueur offensif, Rocheteau a notamment confié être sous le charme de Breum, double passeur décisif contre Rodez. « Des joueurs qui me plaisent ? Oui, plusieurs. J’aime bien le Danois, Breum, j’aime ce style de joueur, je pense que c’est un joueur de bon niveau. J’aime aussi les deux milieux de terrain », a-t-il glissé.

Avant d’enchainer en saluant le travail de Cathro. « On sent que l’osmose avec l’entraîneur a bien pris. Physiquement, ils sont prêts, on le voit avec l’énorme pressing qu’ils font, un petit peu comme Paris ces dernières années. C’est un football agréable à voir même si défensivement, il faudrait être un peu plus solide parfois », a conclu l’Ange Vert dans un sourire.