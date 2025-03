L’Association Nationale des Supporters viennent de publier un communiqué signé par 128 groupes de supporters.

Les groupes de supporters français souhaitent exprimer leur soutien indéfectible aux Magic Fans et Green Angels de Saint-Étienne ainsi qu’à la Brigade Loire de Nantes, tous trois menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Nous sommes profondément préoccupés par la prochaine mise en œuvre de ces mesures, qui non seulement mettent en péril des collectifs engagés dans le dialogue, mais qui aussi menacent l’essence même du supportérisme en France.

Bien évidemment, comme nous le faisons depuis notre création, nous condamnons avec fermeté et sans ambiguïté les violences ou les comportements à caractère discriminatoire. Que les personnes concernées soient identifiées, traduites en justice et punies à la hauteur de leur comportement. La violence n’a pas sa place dans nos stades.

Il est alarmant de constater qu’après une série d’articles de presse relayant durant cinq mois les intentions du ministère, la réponse du cabinet et des préfets concernés a été d’ignorer le dialogue. Jusqu’à sécher la réunion plénière de l’Instance nationale du supportérisme, contrairement aux ministères des sports, de la justice et des transports. L’absence de communication et de concertation sur un sujet aussi grave met en lumière un manque de respect envers les groupes qui, depuis des années, s’investissent dans la construction d’un climat apaisé au sein des stades et interagissent avec les relais officiels de l’État. En refusant les plus impliqués dans l’Instance Nationale du Supportérisme, le gouvernement envoie un message très clair : celui de l’abandon du dialogue en faveur d’une politique répressive et stigmatisante. Pire, il refuse même d’autoriser les groupes à s’investir dans le dialogue ou dans les responsabilités associatives. L’objectif est de déstructurer les tribunes.

Loin d’apaiser le climat, la dissolution de ces groupes aura des conséquences désastreuses. Elle risquerait d’exacerber les tensions et de multiplier les incidents, en privant le terrain d’interlocuteurs identifiés et responsables. L’histoire l’a montré, des mesures similaires ont souvent aggravé la situation en laissant place à des individus isolés, radicalisés, politisés, anonymes, bien plus difficiles à contrôler.

Nous avons consacré une décennie à établir un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes – clubs, autorités et supporters. Bénévoles sur notre temps libre, malgré un mépris assumé qui nous est constamment renvoyé, nous avons su ne pas céder. Ce travail interminable est désormais menacé par un choix purement électoral et personnel que le ministre de l’Intérieur défend, malgré les résultats dans la lutte contre le grand banditisme, le trafic de drogues ou les attaques au couteau tranchant manifestement avec les discours martiaux initiaux.

Si cette politique de dissolution est appliquée, elle signera la fin de nombreux efforts collectifs menés pour renforcer la sécurité et le plaisir de nos rencontres sportives.

Nous tenons également à rappeler que ces procédures touchent aux libertés fondamentales de libre association, un principe constitutif de notre République depuis 124 ans. Une attaque frontale contre des groupes de supporters n’est pas seulement une atteinte à leur existence, mais à notre capacité à dialoguer et à collaborer pour un environnement respectueux et sécurisé.

Balayer d’un revers de la main des associations historiques, reconnues localement depuis 30 à 40 ans, qui sont vecteurs de lien social, de fierté et parfois même de don de soi, ne relève pas de la sécurité mais d’un objectif cynique : soutenir une guerre globale. La France, patrie des Droits de l’Homme et du libre d’association, est en passe de céder à une logique autoritaire sous couvert de lutte contre l’ordre public.

Nous constatons, ces dernières semaines, la sidération de tous nos interlocuteurs aux échelles nationale et locales : collectivités, services de supporters, clubs, directions de sécurité, instances fédérales, autres juridiques, élus locaux. Tous savent le discours du ministère de l’intérieur en décalage total avec la réalité. La vague unanime de soutien des supporters de tous horizons, y compris des clubs rivaux, illustre bien que le dialogue est l’unique clé de sécurité, celle de la responsabilité, celle du bon sens face à une politique autoritaire.

Nous prenons conscience qu’une telle mesure pourrait déclencher un mouvement national sans précédent dans les tribunes face à l’injustice et à la violence de cette décision. Nous nous opposons à cette dérive et défendrons nos droits de supporters et d’acteurs engagés du football français.

Auprès des journalistes, le cabinet du ministre de l’intérieur se vante de préparer d’autres vagues de dissolutions. Aujourd’hui, les associations sont visées. Demain, en réalité, nous le serons tous.

Nous appelons chacun à se mobiliser, à faire entendre sa voix, et à refuser une politique de dissolution inefficace et destructrice. Ensemble, préservons nos libertés et garantissons un cadre sécurisé pour tous les passionnés de football.

“NOTRE PASSION NE SE DISSOUT PAS”

GROUPES SIGNATAIRES :

Association Nationale des Supporters

Tribune Nord Amiens

Kop de la butte (Angers)

Raiders (Annecy)

Ultras Auxerre

Collectif Isarien (Beauvais)

Marin et blanc (DF Bordeaux)

North Gate (Bordeaux)

Ultramarines (Bordeaux)

Boulogne Fans (Boulogne sur Mer)

Celtic Ultras (Brest)

Ultras Brestois (Brest)

Nemeurs Normandy Kop (Caen)

Kop Kanille (Caen)

Chenove Fans (Dijon)

Lingon’s Boys (Dijon)

Red Devils (Dijon)

Kops Red Grenoblois (Grenoble)

Bilabs Bleus (Grenoble)

Kop Rouge (Guingamp)

Ultras Chamois (Niort)

Magic Fans (ASSE)

Green Angels (ASSE)

Indians Tolosa (Toulouse)

Les Communards UDG (Lens)

WLF 112 (Lens)

Christ Boys (Lens)

RCL Bethune (Lens)

Magic Lens

Chic Frivolness (Lens)

Excel’Lens

Sang et Nord (Lens)

RC Lens Fans

Les OPR (Lens)

CRCVLens

Les North’s Lens

Merlus Ultras (Lorient)

Merville Ultras (Metz)

Graoully Force (Metz)

Ultras Metz (Metz)

Gropa Riga (Metz)

Horda Frenetik (Metz)

Munegu’UM (Monaco)

Musc Pan Bagnat (Monaco)

Monegask Ultras (Monaco)

Munegu Bastia (Monaco)

Nissa Fans (Nice)

Brigade Sud Nice (Nice)

Crazy Eagles (Nice)

Corsica Ultras (AC Ajaccio)

Bastia 1905 (Bastia)

Christian Natives (Ajaccio)

Chira Locca (Ajaccio)

Toulon’s Fans (Toulon)

Red Tigers (Lens)

Old Clan (Paris FC)

Collectif Ultras Paris (PSG)

Block Paris Paris SG)

PIG Club (Paris FC)

Kop Sud Pau (Pau)

Red Fans (Reims)

Cremi Reims

Magic Fans (Saint-Étienne)

Green Angels (Saint-Étienne)

Indépendant Supporters Stéphanois

USS Officiel (Saint-Étienne)

ADZS ASSE (Saint-Étienne)

Boys 90 (Sochaux)

Kop Virage Sud (Strasbourg)

Nuxis 03 (Strasbourg)

Fanatics (Strasbourg)

Armada RCS (Strasbourg)

Ultra Boys 90 (Strasbourg)

Peluche Boys (Strasbourg)

Molosse (Strasbourg)

Picardia Boys (Amiens)

Jeannekop (Amiens)

Minga Fans (Amiens)

Kop Cévenol (Nîmes)

Nemausus Ultras (Nîmes)

Gladiators Nîmes (Nîmes)

Gavroches Toulon (Toulon)

Yellow Devils (Valenciennes)

Mentalita Valentinoise (Valenciennes)

Red and White Devils (Valenciennes)

Section Vanett’ Valentinoise (Valenciennes)

