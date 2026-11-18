Alors que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 observaient une pause Trêve internationale, ou Coupe de France ce week-end, l’actualité disciplinaire n’a pas pour autant pris de vacances du côté de Geoffroy-Guichard. L’ASSE reste une nouvelle fois au centre des attentions de la LFP, qui a sanctionné le Kop Sud.

Quelques semaines après avoir écopé d’une sanction lourde consistant à fermer le Kop Nord pour trois matchs fermes, l’ASSE continue de purger sa peine dans une ambiance forcément particulière. Pour les supporters massés dans cette tribune emblématique, le retour tant attendu dans la Tribune Charles Paret se précise.

Selon le calendrier actuel des rencontres et la configuration de la saison, ce come-back en tribunes est espéré pour la réception de Boulogne-sur-Mer à la mi-janvier. Toutefois, ce retour pourrait intervenir un peu plus tôt en cas de qualification en Coupe de France face à Villefranche, si le tirage au sort offre aux Verts un match à domicile lors du tour suivant.

Après, le Kop Nord, le Kop Sud dans le viseur

La LFP ne compte pas en rester là et les récents événements en tribunes ont une nouvelle fois attiré l’œil des instances. Le dernier craquage de fumigènes orchestré par les Green Angels lors de la précédente affiche à Geoffroy-Guichard, lors de la venue de Laval, s’est retrouvé directement à l’étude. Ces animations pyrotechniques spectaculaires, bien que partie intégrante de la culture ultra et de l’identité du chaudron, se heurtent toujours à la tolérance zéro des instances du football français.

Entre la nécessité de retrouver un public complet pour porter l’équipe dans sa quête sportive et la menace persistante de nouvelles sanctions financières ou administratives après ces débordements festifs, la direction de l’ASSE espérait ne pas être privée de son second poumon.

L’ASSE sanctionnée par la LFP

« 12ème journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – Stade Lavallois MFC du samedi 7 novembre 2026.

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard.

La sanction prend effet immédiatement. «