La troisième journée de Coupe LFFP s’est achevée ce dimanche avec la victoire de Grenoble contre Cannes (3-0). Après son succès face au FC Nantes (2-0), l’ASSE réalise l’une des belles opérations du week-end et s’installe sur le podium du classement général. Avec six points pris en deux rencontres, les Vertes sont idéalement placées avant de recevoir Le Mans le 21 octobre.

Cette troisième journée aura notamment confirmé la domination marseillaise. Déjà invaincu avant le week-end, l’OM a largement dominé Thonon Évian (6-1) et porte son total à neuf points en trois rencontres. Derrière, Lens a laissé ses premiers points à Auxerre. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire (0-0), avant une victoire bourguignonne aux tirs au but (4-2). Auxerre empoche donc deux points, contre un pour les Lensoises.

L’ASSE s’installe dans le trio de tête

Ailleurs, Strasbourg a remporté un match spectaculaire face au LOSC (4-3), tandis que Le Havre a renversé Metz (2-1). Enfin, Grenoble a parfaitement réagi après un début de saison difficile en dominant Cannes (3-0), grâce à un triplé d’Angela Malaussena pour son premier match, tout juste arrivée de… Cannes. Seul Fleury-Nice n’a pas pu se disputer, la rencontre ayant été reportée.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Ces résultats profitent pleinement à l’ASSE. Grâce à ses victoires contre Roubaix-Wervicq (4-2) puis Nantes (2-0), Saint-Étienne occupe désormais la troisième place avec six points, derrière Marseille, leader avec neuf unités, et Lens, deuxième avec sept points. Strasbourg possède également six points, mais une différence de buts inférieure à celle des Vertes (+2 contre +4). Surtout, l’ASSE n’a disputé que deux matchs, contre trois pour Marseille et Lens.

Dans cette nouvelle formule, la position stéphanoise est particulièrement intéressante. Chaque équipe dispute quatre rencontres et les dix premières du classement général accèdent aux barrages. Les cinq premières auront également l’avantage de recevoir lors de ce tour. Avec six points sur six possibles et encore deux matchs à jouer, les Vertes ont donc déjà posé de solides bases.

Le Mans, prochain adversaire et premier poursuivant

La suite de la compétition conduira justement l’ASSE à retrouver une équipe qu’elle connaît déjà bien. Le Mans sera attendu à Saint-Étienne le 21 octobre, pour la quatrième journée de Coupe LFFP. Les Mancelles occupent actuellement la dixième place, dernière position qualificative, avec trois points en deux rencontres. Elles avaient parfaitement lancé leur campagne en dominant Grenoble (3-0), avant de s’incliner à Roubaix-Wervicq (1-0). Exemptées ce week-end, elles auront donc également encore deux matchs à jouer.

En Seconde Ligue, leur début de saison confirme néanmoins qu’il faudra s’en méfier. Le Mans est actuellement sixième avec quatre points en deux journées, après une victoire à Bourges (2-1) et un nul obtenu à Saint-Étienne (1-1). Les Mancelles avaient alors égalisé par Hoarau à la 81e minute après l’ouverture du score de Rachel Corboz. Elles étaient exemptées lors de la troisième journée de championnat.

Avant de revenir dans le Forez, Le Mans aura encore deux rendez-vous de Seconde Ligue : un déplacement chez le leader messin le 4 octobre, puis la réception de Cannes le 18. Trois jours plus tard, les Vertes auront donc l’occasion de prendre leur revanche sur le nul concédé en championnat et, surtout, de faire un pas supplémentaire vers les barrages de Coupe LFFP.