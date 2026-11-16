Le 7e tour de Coupe de France a vu entrer en lice les 18 clubs de Ligue 2. Au programme figuraient plusieurs affiches face à des équipes de divisions inférieures. Les surprises ont été fréquentes ! Si Reims est bien passé au tour suivant, c’est tout autre chose qui fait parler…

Pour son premier match de Coupe de France, le Stade de Reims était opposé à Tourcoing, pensionnaire de R1. Actuellement 4e de Ligue 2, le club champenois devait composer avec un onze en grande partie remanié, trêve internationale oblige. La composition comptait neuf nouveaux visages par rapport à l’équipe qui s’est inclinée 3-2 face à Grenoble le 6 novembre en championnat.

Une victoire dans la douleur

Si Reims a été dominateur, il aura fallu attendre la 90e minute pour voir les Rouge et Blanc récompensés. Jean-Philippe Célestin a ainsi inscrit son premier but chez les professionnels. Cette réalisation a douché les espoirs des pensionnaires de Régional 1, valeureux mais éliminés de la compétition.

Le club de Tourcoing peut alors se satisfaire de ce parcours et pourra bénéficier des retombées économiques de cette affiche. Enfin, pas complètement…

Reims prive Tourcoing de presque 2 000 €

La tradition en Coupe de France veut que « les gros » laissent leur part de recette au petit club. Il arrive quelquefois que les clubs professionnels conservent néanmoins une partie ou l’intégralité des bénéfices, surtout dans une période économiquement compliquée comme actuellement.

Grégory Lazaoui, le président du club de Tourcoing, a dû répondre à la demande de Reims, qui peut réclamer légitimement sa part. Ainsi, comme l’indique La Voix du Nord, Tourcoing a dû signer un chèque de 1 734,65 €. Le dirigeant nordiste s’est montré déçu : « Je trouve ça petit ! »

Reims prêt à retrouver l’ASSE

Les Rémois disputeront leur huitième tour de Coupe de France le week-end des 28 et 29 novembre. Entre-temps, les hommes de Nicolas Usaï vont recevoir l’ASSE dès le week-end prochain ! Un véritable choc est attendu samedi à 20h. Les deux équipes auront alors retrouvé leurs joueurs internationaux.