Ce dimanche se jouait les 10 dernières rencontres de ce 8e tour de Coupe de France. Alors que 36 rencontres ont déjà été disputées plus tôt dans le week-end, il manquait 10 équipes encore pour le tirage du 9e tour qui se tiendra ce lundi 30 novembre. Voici tous les résultats du jour.

Deux équipes de Ligue 2 étaient sur le pont ce jour. En effet, le FC Sochaux Montbélliard et le FC Nantes avaient pour ambition de se qualifier dans deux oppositions qui étaient plus qu’abordable sur le papier.

Tous les résultats du jour

13h30 : AS Talange 0–4 US Oberlauterbach

13h30 : RC Chambéry 0–3 Genêts d’Anglet

13h30 : CO Les Ulis 1–0 Linas-Montlhéry

13h30 : Rochefort FC 1–4 Stade Bordelais

13h30 : Saint-Paul-en-Jarez 1–0 Chassieu-Décines

14h00 : Saint-Dié 0–0 (1-3 TAB) FC Sochaux-Montbéliard

15h00 : Marseille Endoume 2–1 Fréjus Saint-Raphaël

15h00 : FC Limonest 2–1 Hauts Lyonnais

15h45 : La Tamponnaise 2–1 Angoulême Charente FC

16h00 : FC Nantes 3–1 FC Nueillaubiers

Tous les résultats du 8e tour de la Coupe de France

Samedi 28 novembre

13h30 : FC 2 Rives 82 Golfech 0–1 FC Versailles

13h30 : Olympique Charleville Prix 0–2 Stade de Reims

14h00 : Tremblay FC 0–1 Red Star FC

15h00 : CA Pontarlier 6–1 Siroco Les Abymes

15h00 : SA Épinal 2–0 Amiens SC

15h30 : AS Étoile Matoury – FC Fleury 91

16h00 : Aviron Bayonnais 2–0 Club Franciscain

17h00 : US Reipertswiller 5–1 AS Sundhoffen

17h00 : ASC Biesheim – Racing Besançon REPORTE

17h00 : Loon-Plage FC 1–4 Racing Club de France

17h00 : US Cosne 3–1 CS Sedan

17h00 : La Roche-sur-Yon 0–0 (5-4 TAB) Châteaubriant

17h00 : US Feurs 2–3 FC Annecy

18h00 : Saint-Pierre de Milizac 3–2 Stade Pontivyen

18h00 : US Vermelles 0–2 ES Thaon

18h00 : AS Saint-Ouen-l’Aumône 2–1 RC Calais

18h00 : Stade Sotteville 1–3 Quevilly Rouen Métropole

18h00 : FC Chambly 1–0 US Avranches

18h00 : Saint-Pryvé Saint-Hilaire 3–0 IS Selongey

18h00 : Nîmes Olympique 1–0 Grenoble Foot 38

18h00 : Le Poiré-sur-Vie 3–5 Sablé FC

18h00 : Bourg-en-Bresse 3–0 Thionville Lusitanos

18h30 : Avenir Foot Lozère Mende 1–2 Montpellier HSC

18h30 : US Castanet-Tolosan 0–0 (4-3 TAB) Pau FC

19h00 : TA Rennes 1–2 FC Rouen

19h00 : Lannion FC 1–1 (5-4 TAB) Stade Lavallois

19h00 : Furiani Agliani 0–2 AS Nancy Lorraine

19h00 : SC Massay 0–4 US Orléans

19h00 : AS Puissalicon Magalas 1–4 Riviera FC

19h00 : FC Bressuire 1–0 US La Baule

19h00 : Montluçon Football 0–2 Clermont Foot 63

19h00 : AS Saint-Étienne 5–0 FC Villefranche Beaujolais

19h30 : Matoury 2-6 Fleury

20h00 : Vannes OC 1–4 US Concarneau

Dimanche 29 novembre

13h30 : AS Talange 0–4 US Oberlauterbach

13h30 : RC Chambéry 0–3 Genêts d’Anglet

13h30 : CO Les Ulis 1–0 Linas-Montlhéry

13h30 : Rochefort FC 1–4 Stade Bordelais

13h30 : Saint-Paul-en-Jarez 1–0 Chassieu-Décines

14h00 : Saint-Dié 0–0 (1-3 TAB) FC Sochaux-Montbéliard

15h00 : Marseille Endoume 2–1 Fréjus Saint-Raphaël

15h00 : FC Limonest 2–1 Hauts Lyonnais

15h45 : La Tamponnaise 2–1 Angoulême Charente FC

16h00 : FC Nantes 3–1 FC Nueillaubiers