Ce dimanche se jouait les 10 dernières rencontres de ce 8e tour de Coupe de France. Alors que 36 rencontres ont déjà été disputées plus tôt dans le week-end, il manquait 10 équipes encore pour le tirage du 9e tour qui se tiendra ce lundi 30 novembre. Voici tous les résultats du jour.
Deux équipes de Ligue 2 étaient sur le pont ce jour. En effet, le FC Sochaux Montbélliard et le FC Nantes avaient pour ambition de se qualifier dans deux oppositions qui étaient plus qu’abordable sur le papier.
Tous les résultats du jour
13h30 : AS Talange 0–4 US Oberlauterbach
13h30 : RC Chambéry 0–3 Genêts d’Anglet
13h30 : CO Les Ulis 1–0 Linas-Montlhéry
13h30 : Rochefort FC 1–4 Stade Bordelais
13h30 : Saint-Paul-en-Jarez 1–0 Chassieu-Décines
14h00 : Saint-Dié 0–0 (1-3 TAB) FC Sochaux-Montbéliard
15h00 : Marseille Endoume 2–1 Fréjus Saint-Raphaël
15h00 : FC Limonest 2–1 Hauts Lyonnais
15h45 : La Tamponnaise 2–1 Angoulême Charente FC
16h00 : FC Nantes 3–1 FC Nueillaubiers
Tous les résultats du 8e tour de la Coupe de France
Samedi 28 novembre
13h30 : FC 2 Rives 82 Golfech 0–1 FC
Versailles
13h30 : Olympique Charleville Prix 0–2 Stade de Reims
14h00 : Tremblay FC 0–1 Red Star FC
15h00 : CA Pontarlier 6–1 Siroco Les Abymes
15h00 : SA Épinal 2–0 Amiens SC
15h30 : AS Étoile Matoury – FC Fleury 91
16h00 : Aviron Bayonnais 2–0 Club Franciscain
17h00 : US Reipertswiller 5–1 AS Sundhoffen
17h00 : ASC Biesheim – Racing Besançon REPORTE
17h00 : Loon-Plage FC 1–4 Racing Club de France
17h00 : US Cosne 3–1 CS Sedan
17h00 : La Roche-sur-Yon 0–0 (5-4 TAB) Châteaubriant
17h00 : US Feurs 2–3 FC Annecy
18h00 : Saint-Pierre de Milizac 3–2 Stade Pontivyen
18h00 : US Vermelles 0–2 ES Thaon
18h00 : AS Saint-Ouen-l’Aumône 2–1 RC Calais
18h00 : Stade Sotteville 1–3 Quevilly Rouen Métropole
18h00 : FC Chambly 1–0 US Avranches
18h00 : Saint-Pryvé Saint-Hilaire 3–0 IS Selongey
18h00 : Nîmes Olympique 1–0 Grenoble Foot 38
18h00 : Le Poiré-sur-Vie 3–5 Sablé FC
18h00 : Bourg-en-Bresse 3–0 Thionville Lusitanos
18h30 : Avenir Foot Lozère Mende 1–2 Montpellier HSC
18h30 : US Castanet-Tolosan 0–0 (4-3 TAB) Pau FC
19h00 : TA Rennes 1–2 FC Rouen
19h00 : Lannion FC 1–1 (5-4 TAB) Stade Lavallois
19h00 : Furiani Agliani 0–2 AS Nancy Lorraine
19h00 : SC Massay 0–4 US Orléans
19h00 : AS Puissalicon Magalas 1–4 Riviera FC
19h00 : FC Bressuire 1–0 US La Baule
19h00 : Montluçon Football 0–2 Clermont Foot 63
19h00 : AS Saint-Étienne 5–0 FC Villefranche Beaujolais
19h30 : Matoury 2-6 Fleury
20h00 : Vannes OC 1–4 US Concarneau
Dimanche 29 novembre
13h30 : AS Talange 0–4 US Oberlauterbach
13h30 : RC Chambéry 0–3 Genêts d’Anglet
13h30 : CO Les Ulis 1–0 Linas-Montlhéry
13h30 : Rochefort FC 1–4 Stade Bordelais
13h30 : Saint-Paul-en-Jarez 1–0 Chassieu-Décines
14h00 : Saint-Dié 0–0 (1-3 TAB) FC Sochaux-Montbéliard
15h00 : Marseille Endoume 2–1 Fréjus Saint-Raphaël
15h00 : FC Limonest 2–1 Hauts Lyonnais
15h45 : La Tamponnaise 2–1 Angoulême Charente FC
16h00 : FC Nantes 3–1 FC Nueillaubiers