Ce samedi se disputait 33 rencontres de ce 8e tour de Coupe de France. Après les trois matchs de ce vendredi soir, la suite de la compétiton battait son plein aujourd’hui avant les dix dernières rencontres de ce tour qui se jouera ce dimanche. Voici les résultats complets de la journée.
L’ASSE jouait ce samedi à 19h contre Villefranche. Les Verts avaient à coeur de se qualifier pour avoir une dernière rencontre avant les vacances de fin d’année lors du week-end du 19 et 20 décembre. Un 9e tour synonyme de l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.
Plusieurs clubs de Ligue 2 sur le pont
- Olympique Charleville Prix 0–2 Stade de Reims
- Tremblay FC 0–1 Red Star FC
- US Feurs 2–3 FC Annecy
- Nîmes Olympique 1–0 Grenoble Foot 38
- Avenir Foot Lozère Mende 1–2 Montpellier HSC
- US Castanet-Tolosan 0–0 (4-3 TAB) Pau FC
- Lannion FC 1–1 (5-4 TAB) Stade Lavallois
- Furiani Agliani 0–2 AS Nancy Lorraine
- Montluçon Football 0–2 Clermont Foot 63
- AS Saint-Étienne 5–0 FC Villefranche Beaujolais
Tous les résultats de la Coupe de France de ce samedi
13h30 : FC 2 Rives 82 Golfech 0–1 FC
Versailles
13h30 : Olympique Charleville Prix 0–2 Stade de Reims
14h00 : Tremblay FC 0–1 Red Star FC
15h00 : CA Pontarlier 6–1 Siroco Les Abymes
15h00 : SA Épinal 2–0 Amiens SC
15h30 : AS Étoile Matoury – FC Fleury 91
16h00 : Aviron Bayonnais 2–0 Club Franciscain
17h00 : US Reipertswiller 5–1 AS Sundhoffen
17h00 : ASC Biesheim – Racing Besançon REPORTE
17h00 : Loon-Plage FC 1–4 Racing Club de France
17h00 : US Cosne 3–1 CS Sedan
17h00 : La Roche-sur-Yon 0–0 (5-4 TAB) Châteaubriant
17h00 : US Feurs 2–3 FC Annecy
18h00 : Saint-Pierre de Milizac 3–2 Stade Pontivyen
18h00 : US Vermelles 0–2 ES Thaon
18h00 : AS Saint-Ouen-l’Aumône 2–1 RC Calais
18h00 : Stade Sotteville 1–3 Quevilly Rouen Métropole
18h00 : FC Chambly 1–0 US Avranches
18h00 : Saint-Pryvé Saint-Hilaire 3–0 IS Selongey
18h00 : Nîmes Olympique 1–0 Grenoble Foot 38
18h00 : Le Poiré-sur-Vie 3–5 Sablé FC
18h00 : Bourg-en-Bresse 3–0 Thionville Lusitanos
18h30 : Avenir Foot Lozère Mende 1–2 Montpellier HSC
18h30 : US Castanet-Tolosan 0–0 (4-3 TAB) Pau FC
19h00 : TA Rennes 1–2 FC Rouen
19h00 : Lannion FC 1–1 (5-4 TAB) Stade Lavallois
19h00 : Furiani Agliani 0–2 AS Nancy Lorraine
19h00 : SC Massay 0–4 US Orléans
19h00 : AS Puissalicon Magalas 1–4 Riviera FC
19h00 : FC Bressuire 1–0 US La Baule
19h00 : Montluçon Football 0–2 Clermont Foot 63
19h00 : AS Saint-Étienne 5–0 FC Villefranche Beaujolais
19h30 : Matoury 2-6 Fleury
20h00 : Vannes OC 1–4 US Concarneau