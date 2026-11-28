Ce samedi se disputait 33 rencontres de ce 8e tour de Coupe de France. Après les trois matchs de ce vendredi soir, la suite de la compétiton battait son plein aujourd’hui avant les dix dernières rencontres de ce tour qui se jouera ce dimanche. Voici les résultats complets de la journée.

L’ASSE jouait ce samedi à 19h contre Villefranche. Les Verts avaient à coeur de se qualifier pour avoir une dernière rencontre avant les vacances de fin d’année lors du week-end du 19 et 20 décembre. Un 9e tour synonyme de l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Plusieurs clubs de Ligue 2 sur le pont

Olympique Charleville Prix 0–2 Stade de Reims

Tremblay FC 0–1 Red Star FC

US Feurs 2–3 FC Annecy

Nîmes Olympique 1–0 Grenoble Foot 38

1–0 Grenoble Foot 38 Avenir Foot Lozère Mende 1–2 Montpellier HSC

US Castanet-Tolosan 0–0 (4-3 TAB) Pau FC

0–0 (4-3 TAB) Pau FC Lannion FC 1–1 (5-4 TAB) Stade Lavallois

1–1 (5-4 TAB) Stade Lavallois Furiani Agliani 0–2 AS Nancy Lorraine

Montluçon Football 0–2 Clermont Foot 63

AS Saint-Étienne 5–0 FC Villefranche Beaujolais

Tous les résultats de la Coupe de France de ce samedi

13h30 : FC 2 Rives 82 Golfech 0–1 FC Versailles

13h30 : Olympique Charleville Prix 0–2 Stade de Reims

14h00 : Tremblay FC 0–1 Red Star FC

15h00 : CA Pontarlier 6–1 Siroco Les Abymes

15h00 : SA Épinal 2–0 Amiens SC

15h30 : AS Étoile Matoury – FC Fleury 91

16h00 : Aviron Bayonnais 2–0 Club Franciscain

17h00 : US Reipertswiller 5–1 AS Sundhoffen

17h00 : ASC Biesheim – Racing Besançon REPORTE

17h00 : Loon-Plage FC 1–4 Racing Club de France

17h00 : US Cosne 3–1 CS Sedan

17h00 : La Roche-sur-Yon 0–0 (5-4 TAB) Châteaubriant

17h00 : US Feurs 2–3 FC Annecy

18h00 : Saint-Pierre de Milizac 3–2 Stade Pontivyen

18h00 : US Vermelles 0–2 ES Thaon

18h00 : AS Saint-Ouen-l’Aumône 2–1 RC Calais

18h00 : Stade Sotteville 1–3 Quevilly Rouen Métropole

18h00 : FC Chambly 1–0 US Avranches

18h00 : Saint-Pryvé Saint-Hilaire 3–0 IS Selongey

18h00 : Nîmes Olympique 1–0 Grenoble Foot 38

18h00 : Le Poiré-sur-Vie 3–5 Sablé FC

18h00 : Bourg-en-Bresse 3–0 Thionville Lusitanos

18h30 : Avenir Foot Lozère Mende 1–2 Montpellier HSC

18h30 : US Castanet-Tolosan 0–0 (4-3 TAB) Pau FC

19h00 : TA Rennes 1–2 FC Rouen

19h00 : Lannion FC 1–1 (5-4 TAB) Stade Lavallois

19h00 : Furiani Agliani 0–2 AS Nancy Lorraine

19h00 : SC Massay 0–4 US Orléans

19h00 : AS Puissalicon Magalas 1–4 Riviera FC

19h00 : FC Bressuire 1–0 US La Baule

19h00 : Montluçon Football 0–2 Clermont Foot 63

19h00 : AS Saint-Étienne 5–0 FC Villefranche Beaujolais

19h30 : Matoury 2-6 Fleury

20h00 : Vannes OC 1–4 US Concarneau