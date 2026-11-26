Le 8e tour de la Coupe de France se dispute du vendredi 27 au dimanche 29 novembre. Au total, 46 rencontres sont au programme, avec plusieurs clubs de Ligue 2 encore en lice. L’AS Saint-Étienne recevra le FC Villefranche Beaujolais samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une rencontre qui sera diffusée gratuitement.
Après avoir éliminé Rumilly-Vallières (2-1), les Verts poursuivent leur parcours en Coupe de France. Les hommes de Ian Cathro retrouveront le FC Villefranche Beaujolais pour une rencontre programmée samedi 28 novembre à 19 heures.
Les Stéphanois auront l’avantage de recevoir au stade Geoffroy-Guichard. Une qualification leur permettrait de rejoindre les 32es de finale, avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.
Bonne nouvelle pour les supporters qui ne pourront pas se rendre dans le Chaudron : la rencontre sera retransmise gratuitement sur la chaîne youtube de l’ASSE. Le direct débutera à 18h50, soit dix minutes avant le coup d’envoi.
Les autres clubs de Ligue 2 seront également sur le pont. Clermont se déplacera à Montluçon, Annecy ira à Feurs, tandis que Grenoble affrontera Nîmes. Reims, Montpellier, Pau, Nancy, Laval, Sochaux, Nantes et le Red Star tenteront aussi de décrocher leur billet pour le tour suivant.
46 rencontres réparties sur trois jours
Le programme débutera vendredi avec trois rencontres, dont AS Cannes – Le Puy. La journée de samedi sera la plus dense avec 33 affiches. Enfin, dix rencontres clôtureront ce huitième tour dimanche.
Plusieurs confrontations méritent le détour. Clermont devra se méfier de Montluçon, pensionnaire de Régional 1. Lannion, tombeur de Guingamp au tour précédent, retrouvera Laval. De son côté, Saint-Dié, qui a éliminé Metz, accueillera Sochaux dimanche.
Le programme complet du 8e tour de la Coupe de France
Vendredi 27 novembre
19h00 : AS Cannes – Le Puy Foot 43
20h00 : US Pays de Saint-Omer – SM Caen
20h00 : US Le Pays-du-Valois – Valenciennes FC
Samedi 28 novembre
13h30 : FC 2 Rives 82 Golfech – FC Versailles
13h30 : Olympique Charleville Prix – Stade de Reims
14h00 : Tremblay FC – Red Star FC
15h00 : CA Pontarlier – Siroco Les Abymes
15h00 : SA Épinal – Amiens SC
15h30 : AS Étoile Matoury – FC Fleury 91
16h00 : Aviron Bayonnais – Club Franciscain
17h00 : US Reipertswiller – AS Sundhoffen
17h00 : ASC Biesheim – Racing Besançon
17h00 : Loon-Plage FC – Racing Club de France
17h00 : US Cosne – CS Sedan
17h00 : La Roche-sur-Yon – Châteaubriant
17h00 : US Feurs – FC Annecy
18h00 : Saint-Pierre de Milizac – Stade Pontivyen
18h00 : US Vermelles – ES Thaon
18h00 : AS Saint-Ouen-l’Aumône – RC Calais
18h00 : Stade Sotteville – Quevilly Rouen Métropole
18h00 : FC Chambly – US Avranches
18h00 : Saint-Pryvé Saint-Hilaire – IS Selongey
18h00 : Nîmes Olympique – Grenoble Foot 38
18h00 : Le Poiré-sur-Vie – Sablé FC
18h00 : Bourg-en-Bresse – Thionville Lusitanos
18h30 : Avenir Foot Lozère Mende – Montpellier HSC
18h30 : US Castanet-Tolosan – Pau FC
19h00 : TA Rennes – FC Rouen
19h00 : Lannion FC – Stade Lavallois
19h00 : Furiani Agliani – AS Nancy Lorraine
19h00 : SC Massay – US Orléans
19h00 : AS Puissalicon Magalas – Riviera FC
19h00 : FC Bressuire – US La Baule
19h00 : Montluçon Football – Clermont Foot 63
19h00 : AS Saint-Étienne – FC Villefranche Beaujolais
20h00 : Vannes OC – US Concarneau
Dimanche 29 novembre
13h30 : AS Talange – US Oberlauterbach
13h30 : RC Chambéry – Genêts d’Anglet
13h30 : CO Les Ulis – Linas-Montlhéry
13h30 : Rochefort FC – Stade Bordelais
13h30 : Saint-Paul-en-Jarez – Chassieu-Décines
14h00 : Saint-Dié – FC Sochaux-Montbéliard
15h00 : Marseille Endoume – Fréjus Saint-Raphaël
15h00 : FC Limonest – Hauts Lyonnais
15h45 : La Tamponnaise – Angoulême Charente FC
16h00 : FC Nantes – FC Nueillaubiers
Les clubs qualifiés connaîtront leur prochain adversaire dès le lundi 30 novembre, à l’occasion du tirage au sort des 32es de finale. Un tour qui marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.