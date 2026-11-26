Le 8e tour de la Coupe de France se dispute du vendredi 27 au dimanche 29 novembre. Au total, 46 rencontres sont au programme, avec plusieurs clubs de Ligue 2 encore en lice. L’AS Saint-Étienne recevra le FC Villefranche Beaujolais samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une rencontre qui sera diffusée gratuitement.

Après avoir éliminé Rumilly-Vallières (2-1), les Verts poursuivent leur parcours en Coupe de France. Les hommes de Ian Cathro retrouveront le FC Villefranche Beaujolais pour une rencontre programmée samedi 28 novembre à 19 heures.

Les Stéphanois auront l’avantage de recevoir au stade Geoffroy-Guichard. Une qualification leur permettrait de rejoindre les 32es de finale, avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Bonne nouvelle pour les supporters qui ne pourront pas se rendre dans le Chaudron : la rencontre sera retransmise gratuitement sur la chaîne youtube de l’ASSE. Le direct débutera à 18h50, soit dix minutes avant le coup d’envoi.

Les autres clubs de Ligue 2 seront également sur le pont. Clermont se déplacera à Montluçon, Annecy ira à Feurs, tandis que Grenoble affrontera Nîmes. Reims, Montpellier, Pau, Nancy, Laval, Sochaux, Nantes et le Red Star tenteront aussi de décrocher leur billet pour le tour suivant.

46 rencontres réparties sur trois jours

Le programme débutera vendredi avec trois rencontres, dont AS Cannes – Le Puy. La journée de samedi sera la plus dense avec 33 affiches. Enfin, dix rencontres clôtureront ce huitième tour dimanche.

Plusieurs confrontations méritent le détour. Clermont devra se méfier de Montluçon, pensionnaire de Régional 1. Lannion, tombeur de Guingamp au tour précédent, retrouvera Laval. De son côté, Saint-Dié, qui a éliminé Metz, accueillera Sochaux dimanche.

Le programme complet du 8e tour de la Coupe de France

Vendredi 27 novembre

19h00 : AS Cannes – Le Puy Foot 43

20h00 : US Pays de Saint-Omer – SM Caen

20h00 : US Le Pays-du-Valois – Valenciennes FC

Samedi 28 novembre

13h30 : FC 2 Rives 82 Golfech – FC Versailles

13h30 : Olympique Charleville Prix – Stade de Reims

14h00 : Tremblay FC – Red Star FC

15h00 : CA Pontarlier – Siroco Les Abymes

15h00 : SA Épinal – Amiens SC

15h30 : AS Étoile Matoury – FC Fleury 91

16h00 : Aviron Bayonnais – Club Franciscain

17h00 : US Reipertswiller – AS Sundhoffen

17h00 : ASC Biesheim – Racing Besançon

17h00 : Loon-Plage FC – Racing Club de France

17h00 : US Cosne – CS Sedan

17h00 : La Roche-sur-Yon – Châteaubriant

17h00 : US Feurs – FC Annecy

18h00 : Saint-Pierre de Milizac – Stade Pontivyen

18h00 : US Vermelles – ES Thaon

18h00 : AS Saint-Ouen-l’Aumône – RC Calais

18h00 : Stade Sotteville – Quevilly Rouen Métropole

18h00 : FC Chambly – US Avranches

18h00 : Saint-Pryvé Saint-Hilaire – IS Selongey

18h00 : Nîmes Olympique – Grenoble Foot 38

18h00 : Le Poiré-sur-Vie – Sablé FC

18h00 : Bourg-en-Bresse – Thionville Lusitanos

18h30 : Avenir Foot Lozère Mende – Montpellier HSC

18h30 : US Castanet-Tolosan – Pau FC

19h00 : TA Rennes – FC Rouen

19h00 : Lannion FC – Stade Lavallois

19h00 : Furiani Agliani – AS Nancy Lorraine

19h00 : SC Massay – US Orléans

19h00 : AS Puissalicon Magalas – Riviera FC

19h00 : FC Bressuire – US La Baule

19h00 : Montluçon Football – Clermont Foot 63

19h00 : AS Saint-Étienne – FC Villefranche Beaujolais

20h00 : Vannes OC – US Concarneau

Dimanche 29 novembre

13h30 : AS Talange – US Oberlauterbach

13h30 : RC Chambéry – Genêts d’Anglet

13h30 : CO Les Ulis – Linas-Montlhéry

13h30 : Rochefort FC – Stade Bordelais

13h30 : Saint-Paul-en-Jarez – Chassieu-Décines

14h00 : Saint-Dié – FC Sochaux-Montbéliard

15h00 : Marseille Endoume – Fréjus Saint-Raphaël

15h00 : FC Limonest – Hauts Lyonnais

15h45 : La Tamponnaise – Angoulême Charente FC

16h00 : FC Nantes – FC Nueillaubiers

Les clubs qualifiés connaîtront leur prochain adversaire dès le lundi 30 novembre, à l’occasion du tirage au sort des 32es de finale. Un tour qui marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.