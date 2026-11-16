Après un week-end marqué par le 7e tour, les clubs de Ligue 2 connaissent désormais leur adversaire pour le prochain rendez-vous. L’ASSE recevra notamment le FC Villefranche Beaujolais, tandis que plusieurs formations professionnelles devront se méfier de déplacements chez des amateurs.

Le 7e tour de la Coupe de France a rendu son verdict ce week-end. Les clubs de Ligue 2 ont fait leur entrée dans la compétition et les premières surprises ont déjà marqué cette édition 2026-2027. Place désormais au 8e tour, dont les affiches sont connues. Douze formations de Ligue 2 sont encore en lice. Elles tenteront de rejoindre les 32es de finale, avant l’entrée en scène des clubs de Ligue 1.

Coupe de France : douze clubs de Ligue 2 encore en course

Le 7e tour a déjà fait plusieurs victimes parmi les pensionnaires de Ligue 2. Dijon, Rodez, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Guingamp et Metz ont notamment quitté la compétition. À l’inverse, douze clubs ont réussi à franchir ce premier obstacle.

L’AS Saint-Étienne, le FC Nantes, le Red Star, Laval, Montpellier, Reims, Sochaux, Clermont, Annecy, Nancy, Pau et Grenoble seront donc au rendez-vous du 8e tour.

Le tirage au sort a réservé des fortunes diverses à ces formations. Certaines devront se déplacer chez des clubs amateurs, avec le piège que cela peut représenter. D’autres auront l’avantage de recevoir. Une chose est certaine : la Coupe de France ne laisse aucune place à l’excès de confiance.

ASSE, Nantes, Red Star : des déplacements à surveiller

Parmi les affiches à suivre, le FC Nantes devra se déplacer sur la pelouse du FC Nueillaubiers, pensionnaire de Régional 1. Un adversaire largement inférieur sur le papier, mais qui aura certainement à cœur de réaliser un exploit devant son public.

Le Red Star connaît également son adversaire. Le club francilien se rendra sur le terrain du Tremblay-en-France FC, qui évolue en Régional 2. Une rencontre particulière pour les Audoniens, qui devront assumer leur statut de favori.

Le Stade Lavallois ira de son côté à Lannion (N2). Sochaux affrontera le SR Saint-Dié Kellermann (R1), tandis que le Stade de Reims se déplacera à Charleville-Prix (N2).

Montpellier aura également un déplacement à négocier face à l’Avenir Foot Lozère Mende (R2). Grenoble sera opposé à Nîmes Olympique (N1), alors que Pau devra se rendre à Castanet (N2).

Enfin, Clermont se déplacera à Montluçon (R1). L’AS Nancy Lorraine ira défier Furiani-Agliani (N1). Deux rencontres qui pourraient réserver quelques difficultés aux pensionnaires de Ligue 2.

Annecy et l’ASSE connaissent leur adversaire

Dans le groupe I, le FC Annecy devra se déplacer chez l’US Feurs, pensionnaire de National 2. Une rencontre entre deux formations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un statut de favori pour les Haut-Savoyards.

L’AS Saint-Étienne connaît également son prochain adversaire. Les Verts recevront le FC Villefranche Beaujolais, qui évolue en Ligue 3. Un derby régional qui promet une affiche intéressante entre deux clubs qui se connaissent bien.

Les hommes de Philippe Montanier auront donc l’avantage de jouer à domicile pour tenter de décrocher leur qualification. Mais attention à Villefranche, qui aura forcément envie de créer la surprise face à un club historique du football français.

Le rendez-vous est fixé au week-end des 28 et 29 novembre. Ce 8e tour représentera la dernière marche avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 en 32es de finale. Pour les douze pensionnaires de Ligue 2 encore engagés, l’objectif sera clair : éviter le piège et poursuivre l’aventure dans la plus ancienne compétition du football français.

Le tirage du 8e tour de Coupe de France