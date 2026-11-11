Avant de retrouver l’ASSE dimanche en Coupe de France, le GFA Rumilly-Vallières doit d’abord se concentrer sur le championnat. Les Haut-Savoyards se déplacent ce mercredi à 18h à Saint-Priest avec l’ambition de poursuivre leur belle dynamique. Leur entraîneur, Cédric Rullier, compte notamment sur la fraîcheur de son groupe.

Le calendrier s’accélère pour le GFA Rumilly-Vallières. À quelques jours de recevoir l’ASSE au Parc des Sports d’Annecy, à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France, les Haut-Savoyards ont un rendez-vous important à négocier en championnat. Ce mercredi, à 17 heures, ils se déplacent sur la pelouse de Saint-Priest pour le compte de la 10e journée de National 1.

Un match loin d’être anodin pour les hommes de Cédric Rullier. L’objectif est de poursuivre leur série positive et de rester au contact des équipes de tête. Les Nîmois, leaders du championnat, ont d’ailleurs remporté leur rencontre mardi. Une victoire qui oblige Rumilly à réagir pour ne pas laisser filer le haut du classement. Le GFA aura également une occasion importante de se rapprocher de la première place dans dix jours, avec la réception de Nîmes.

Rumilly-Vallières veut profiter de sa fraîcheur avant l’ASSE

Pour préparer ce déplacement à Saint-Priest, Cédric Rullier dispose d’un avantage : ses joueurs n’ont pas disputé de rencontre le week-end dernier. Une coupure bienvenue pour un groupe qui a pu récupérer avant cette semaine importante.

Dans des propos rapportés par Le Dauphiné Libéré, l’entraîneur haut-savoyard estime que cette pause a fait du bien à son effectif. « La coupure de la semaine passée nous a fait du bien. Les joueurs ont pu recharger les batteries, on l’a ressenti lors des ultimes séances », explique-t-il.

Le technicien pointe également une différence de préparation avec son adversaire du jour. Saint-Priest a joué samedi dernier, qui plus est à l’extérieur. Le GFA pourrait donc bénéficier d’un supplément de fraîcheur physique au moment d’aborder cette rencontre.

Un élément qui pourrait compter alors que les échéances s’enchaînent. Rumilly doit d’abord assurer en championnat avant de se tourner vers son rendez-vous face aux Verts.

Cédric Rullier annonce ses intentions

Malgré la perspective du match contre Saint-Étienne, Cédric Rullier ne compte pas bouleverser son équipe. L’entraîneur du GFA possède plusieurs solutions dans son effectif et souhaite surtout effectuer les bons choix en fonction des rendez-vous.

« On a un groupe de qualité, avec pas mal de joueurs qui peuvent être titulaires. L’idée va être de réaliser les bons choix pour optimiser nos chances de succès lors de chaque rendez-vous, à commencer par celui-ci », précise-t-il.

Le message est clair : pas question de sacrifier le championnat pour préparer la Coupe de France. Le technicien souhaite conserver une certaine continuité dans son fonctionnement et éviter les changements trop importants.

« Évidemment, il faut de la continuité entre les matches pour performer, et on ne va pas tout changer », insiste Cédric Rullier.

Un discours qui montre que le GFA prend très au sérieux son déplacement dans le Rhône. Saint-Priest, ancien club partenaire de l’ASSE, constitue la première étape d’une semaine particulièrement importante pour les Haut-Savoyards.

Car dimanche, le décor sera tout autre. Le GFA Rumilly-Vallières retrouvera l’AS Saint-Étienne au Parc des Sports d’Annecy, à 15 heures, pour un 7e tour de Coupe de France qui s’annonce très attendu. Mais avant de se mesurer aux Verts, les joueurs de Cédric Rullier ont une priorité : faire le travail en championnat et entretenir leur dynamique.