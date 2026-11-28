Alors que l’ASSE s’apprête à accueillir le FC Villefranche-Beaujolais à l’occasion du 8ᵉ tour de la Coupe de France, les Verts abordent ce match en tant que favori. L’historique entre les deux équipes et la dynamique des deux clubs tournent à l’avantage du leader de Ligue 2.

Le stade Geoffroy-Guichard va retrouver la saveur de la Coupe de France ce samedi soir. Qualifiés pour le huitième tour de la compétition, les Verts auront l’avantage de recevoir sur leur pelouse pour défier les voisins caladois du FC Villefranche-Beaujolais. Si la différence de division place logiquement les joueurs de Ian Cathro dans la peau des grands favoris, la magie de cette épreuve repose justement sur sa capacité à punir les équipes qui manquent de rigueur.

L’historique en faveur des Verts

Dans l’histoire, les deux formations se sont déjà croisées dans le cadre de la Coupe de France. Les deux rencontres disputées entre Villefranche et l’ASSE ont tourné en faveur des Stéphanois. Il y a 79 ans, le club ligérien s’était imposé quatre buts à zéro lors du cinquième tour de la compétition.

Plus récemment, une seconde opposition a eu lieu. Début février 2010, les hommes de Christophe Galtier avaient disputé leur seizième de finale sur la pelouse du club rhôdanien. Alors au quatrième échelon du foot français (CFA à l’époque), le FCVB avait tenu tête aux Verts, alors en Ligue 1. Malgré l’ouverture du score de Bergessio, les locaux avaient égalisé une première fois. À cinq minutes du terme, Bakary Sako pense qualifier les siens, mais Villefranche recolle dans les derniers instants. L’ASSE devra attendre les tirs aux buts pour se qualifier grâce à trois ratés sur quatre tentatives adverses.

Villefranche dans le dur avant l’ASSE

Avec huit points au compteur en Ligue 3, le FCVB est dans la zone rouge. Juste derrière Aubagne à la différence de buts, les Rhodaniens sont dans une spirale négative. Sur les cinq dernières journées de championnat, Villefranche n’a gagné qu’une fois, pour trois revers et un nul.

Qualifiés à Paray, en Coupe, il y a quinze jours, les joueurs d’Hakim Malek, espèrent reprendre confiance par le biais de cette compétition. La tâche sera délicate face au leader de Ligue 2. L’ASSE a frappé fort en s’imposant à Reims et comptent sept points d’avance sur la troisième place. Avec quatre victoires sur ces cinq dernières sorties, pour autant de clean-sheets, le club ligérien domine le championnat sans contestation, pour l’heure.

Ces deux dynamiques opposées placent les joueurs d’Ian Cathro en tant que favori absolu dans leur antre. Cependant, il ne faudra pas aborder le match comme celui face à Rumilly Vallières, au risque de se faire surprendre par une équipe qui n’a rien à perdre dans le Chaudron.

Le souvenir cuisant du piège nîmois il y a trois ans

Cette réception rappelle forcément les deux derniers huitièmes tours disputés par l’ASSE dans son antre, qui avaient vécu deux scénarios diamétralement opposés. Si les amateurs de statistiques gardent en mémoire la démonstration offensive et le festival historique face au petit poucet d’Écotay-Moingt lors d’une victoire fleuve, onze buts à un, l’année dernière, l’autre précédent incite nettement plus à la méfiance.

Il faut remonter à la saison 2023-2024 pour retrouver la trace d’une énorme désillusion stéphanoise à ce même stade de la compétition. Ce jour-là, l’ASSE avait pris la porte prématurément devant son public, éliminée par le Nîmes Olympique. À l’époque, les Crocos végétaient dans les profondeurs du classement du troisième échelon français, encore appelé National avant de devenir la Ligue 3.

Le parallèle avec le prochain adversaire saute aux yeux puisque le FC Villefranche-Beaujolais lutte actuellement dans le bas de tableau de cette même Ligue 3. Trois ans après cette sortie de route face aux Gardois, le groupe stéphanois est parfaitement prévenu. Il faudra aborder cette rencontre avec un sérieux irréprochable pour ne pas répéter la même erreur et poursuivre l’aventure vers les trente-deuxièmes de finale.