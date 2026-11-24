À peine repris, le championnat de Ligue 2 va de nouveau être mis sur pause ce week-end ! En effet, l’ASSE s’apprête à poursuivre son parcours en Coupe de France. Les Verts affronteront Villefranche, ce samedi à 19h à Geoffroy-Guichard. Mais dans quel état de confiance se trouvent actuellement les pensionnaires de Ligue 3 ?

Après son succès (3-0) face à Paray-le-Monial, Villefranche avait un œil attentif sur la rencontre opposant l’AS Saint-Étienne à Rumilly-Vallières qui se disputait un peu plus tard. Après la qualification de l’ASSE, les Caladois ont eu le bonheur d’apprendre qu’ils pourraient évoluer dans le Chaudron.

Villefranche en grande difficulté en championnat

Si tout se passe bien en Coupe de France, la situation est nettement plus compliquée en Ligue 3 pour Villefranche. Les hommes d’Hakim Malek sont actuellement avant-derniers de leur championnat ! Le début de saison est très laborieux avec seulement 2 victoires pour 2 nuls et 9 défaites. S’ils ont tout de même inscrit 12 buts, ils en ont surtout concédé 30. Par conséquent, Villefranche possède la pire défense de Ligue 3, loin devant la lanterne rouge Bourg-Péronnas (22 buts encaissés).

Villefranche reste d’ailleurs sur deux revers consécutifs en championnat. D’abord une défaite 2-0 face à Quevilly-Rouen Métropole, puis une lourde chute samedi dernier sur la pelouse du SC Bastia (4-2).

Des raisons de se méfier de Villefranche pour l’ASSE ?

La Coupe de France reste toutefois une compétition à part. Se déplacer à Geoffroy-Guichard représente une véritable opportunité pour Villefranche. Les joueurs seront surmotivés et espèrent bien poser des problèmes à l’ASSE.

Même si Villefranche s’est incliné en Corse ce week-end, l’équipe a mené au score à deux reprises. Tout avait idéalement débuté lorsque Loïck Piquionne a ouvert la marque dès la 4e minute de jeu. Après l’égalisation bastiaise dans la foulée et un second but concédé à la 44e minute, les joueurs caladois ont repris l’avantage grâce à un but contre son camp à la 48e minute. Une réaction qui témoigne d’une belle force mentale pour revenir dans la partie, avant que Villefranche ne craque finalement aux 54e et 78e minutes.